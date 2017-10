PiS z rekordowym wynikiem. Morawiecki studzi nastroje

"Powinniśmy się cieszyć, ale nie możemy wpadać w samozachwyt" - tak wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki skomentował wyniki najnowszego sondażu CBOS, w którym Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 47 procent poparcia.

Zdjęcie Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki /Paweł Supernak /PAP

Przebywający w USA wicepremier podkreślił, że wysokie poparcie społeczne powinno być zobowiązaniem do pracy w pocie czoła nad wzrostem gospodarczym i realizacją reform.



"Jestem jak najdalszy do odtrąbienia sukcesu, bo wiem, że ludzi trapi bardzo wiele problemów" - mówił Mateusz Morawiecki. Jak dodał, jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia i w służbie zdrowia, w sprawach społecznych, w infrastrukturze i w rozwoju gospodarczym. "To jest trochę tak jak w tych czarodziejskich zamkach, że się otwiera jedną komnatę a przed nami kilka kolejnych" - powiedział minister rozwoju.



Wicepremier Morawiecki mówił, że obecny rząd coraz lepiej dostrzega problemy przed jakimi stoi Polska. Wicepremier wyraził przekonanie, że Polska jest na dobrej drodze rozwoju gospodarczego.



Mateusz Morawiecki bierze udział w odbywającym się w Waszyngtonie szczycie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Wicepremier spotykał się też z amerykańskimi inwestorami. Efektem tych rozmów jest zapowiedź firmy Guardian Glass budowy w naszym kraju drugiej fabryki szkła w Częstochowie. Wartość tej inwestycji może sięgnąć 200 milionów Euro