PiS złożyło projekt ustawy skierowanej do osób niepełnosprawnych

Klub PiS złożył w środę w Sejmie projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; zakłada on m.in. finansowanie przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Zdjęcie Spotkanie protestujących z rzeczniczką rządu /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że jego celem jest określenie szczególnych uprawnień w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Projekt ustawy miałby wejść w życie 1 lipca 2018 roku, a jego główne założenia to m.in.: zniesienie okresów użytkowania wybranych wyrobów medycznych, prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, prawo do korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania oraz bezlimitowe finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej.



Projekt ten został zaprezentowany protestującym w Sejmie rodzicom i opiekunom osób niepełnosprawnych podczas jednego ze spotkań z minister rodziny Elżbietą Rafalską oraz rzeczniczką rządu Joanną Kopcińską. Rozwiązanie ma gwarantować niepełnosprawnym ok. 520 zł miesięcznych oszczędności z tytułu wydatków na wyroby medyczne i rehabilitację.

Protestujący nazwali propozycję "manipulacją" i zaapelowali o pomoc do prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

Od 14 dni w Sejmie trwa protest rodziców osób niepełnosprawnych i do tej pory nie wypracowano satysfakcjonującego rozwiązania.

Z matkami osób niepełnosprawnych spotkali się m.in. minister Elżbieta Rafalaska, premier Mateusz Morawiecki czy prezydent Andrzej Duda. Protestujący przedstawili postulaty, ale jak na razie rząd nie jest w stanie ich spełnić. Sprawa rozbija się o tzw. dodatek rehabilitacyjny w wysokości 500 zł miesięcznie na osobę niepełnosprawną.