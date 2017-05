PiS zmienia koncepcję reformy samorządowej

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na poniedziałkowym spotkaniu z pełnomocnikami okręgowymi i regionalnymi ds. kampanii samorządowej poinformował, że partia odkłada w czasie koncepcję tzw. wstecznej dwukadencyjności dla samorządowców.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński /STEFAN MASZEWSKI/REPORTER /East News

"Odbyłem odprawę dotyczącą wyborów samorządowych. (...) Wszędzie zostały powołane zespoły merytoryczne, które przygotowują wybory, wszędzie odbywają się spotkania, objazdy. Cały ten mechanizm ruszył i to jest dobra wiadomość, którą chciałem państwu przekazać" - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej Jarosław Kaczyński.

"Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności - Trybunał Konstytucyjny, jak i stanowisko pana prezydenta - doszliśmy do wniosku, że podtrzymamy zasadę dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ale z karencją, czyli odłożeniem tego na dwie kadencje" - poinformował prezes PiS.

W marcu prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział propozycje zmian w samorządowym prawie wyborczym - chodziło m.in. o ograniczenie do dwóch kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; opowiedział się za tym, aby zmiana obowiązywała już od najbliższych wyborów samorządowych w 2018 r. Jak mówił wówczas Kaczyński, ci, którzy mają za sobą dwie kadencje, nie mogliby dalej kandydować na te same stanowiska.



Pod koniec marca PAP pytała Kaczyńskiego, kiedy projekt w sprawie dwukadencyjności trafi do Sejmu. "Nie ma jeszcze takiej decyzji, najpierw musimy się policzyć, czy mamy w tej sprawie większość. Uważam, że przewietrzenie samorządów jest dzisiaj potrzebne, a dobrych samorządowców jest wielu. Nawet jeśli mają za sobą dwie kadencje, zawsze znajdą miejsce dla siebie" - mówił wówczas prezes PiS.