Plan obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości

Komitet obchodów 100-lecia niepodległości przyjął plan państwowych uroczystości rocznicowych w 2018 r. Do wydarzeń należeć będą m.in.: Spotkanie Dam i Kawalerów Orderu Virtuti Militari, posiedzenie Zgromadzenia Narodowego z okazji 525. rocznicy zwołania Sejmu walnego, a także uroczyste obchody świąt: Flagi, Konstytucji 3 maja, Wojska Polskiego.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /Marek Konrad /East News

W środę w Pałacu Prezydenckim pod przewodnictwem prezydenta Andrzeja Dudy odbyło się posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Reklama

Przyjęto plan państwowych uroczystości w 2018 r. związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości, na który złożą się: w maju uroczyste obchody Święta Flagi (2 maja) oraz Święta Narodowego 3 Maja.



W czerwcu zaplanowane zostało uroczyste spotkanie Dam i Kawalerów Orderu Virtuti Militari z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 99. rocznicy przywrócenia Orderu Wojennego Virtuti Militari przez Sejm II RP.



W lipcu odbędzie się Zgromadzenie Narodowe z okazji 525. rocznicy zwołania Sejmu walnego w Piotrkowie.



Elementem tegorocznych obchodów będą też uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego (15 sierpnia), a także stuleciem Lotnictwa Polskiego (sierpień), Dożynkami Prezydenckie w Spale (wrzesień), stuleciem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (październik) oraz stulecia Marynarki Wojennej (listopad).



Kulminacją obchodów będą uroczystości 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości.



Odrębnie planowane jest uczczenie poszczególnych Ojców Niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego.



Podczas środowego posiedzenia Komitetu zdecydowano także, że organizatorzy wydarzeń związanych z obchodami - na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym - będą mogli ubiegać się o przyznanie Patronatu Narodowego Prezydenta RP. Wszystkie organizacje, związki i stowarzyszenia mogą ubiegać się też o oficjalne logo obchodów "Niepodległa".



W trakcie środowego posiedzenia wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, który jest też pełnomocnikiem rządu ds. 100-lecia odzyskania niepodległości, oraz sekretarzem Komitetu, przedstawił informację na temat realizacji Programu Wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017- 2021.



Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski powiedział PAP, że podczas posiedzenia podsumowano też dotychczasowe działania przeprowadzone w ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski zainaugurowanych 5 grudnia 2017 r. podczas Zgromadzenia Narodowego z okazji 150. rocznicy urodzin marszałka Józef Piłsudskiego.



Lokalne obchody

Jak mówił Kolarski, właściwie każda z kilkudziesięciu organizacji należących do Komitetu przygotowała jakieś wydarzenia związane z obchodami. "Prezydent podziękował im, że współtworzą program obchodów, podzielił się swoimi wrażeniami ze spotkań z mieszkańcami różnych miejscowości w Polsce, gdzie uczestniczył w lokalnych obchodach" - powiedział prezydencki minister.



Zaznaczył, że Andrzej Duda wskazywał na szczególne znaczenie lokalnego wymiaru obchodów stulecia niepodległości oraz dziękował za pozytywny odzew na jego apel, by w lokalnych społecznościach odkrywać lokalnych bohaterów niepodległości i wolności.



Kolarski powiedział, że zgodnie z informacją MKiDN na ten rok złożono już ponad 2 tys. wniosków w sprawie organizacji lokalnych wydarzeń związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. "Można powiedzieć, że w każdej gminie w Polsce będziemy mieć jakieś wydarzenie, które wiąże się ze 100-leciem odzyskania niepodległości" - zaznaczył.



Prezydencki minister dodał, że obecnie około 150 wydarzeń uzyskało Narodowy Patronat Prezydenta RP. "Wpływają kolejne wnioski, jest ich bardzo dużo. Pokazuje to obywatelską aktywność i zainteresowanie współtworzeniem tych obchodów w różnych częściach kraju" - zaznaczył.



Odbudowanie Pałacu Saskiego

Kolarski poinformował, że podczas spotkania prezydent zaproponował, żeby kolejne posiedzenie Komitetu było poświęcone inicjatywie odbudowie Pałacu Saskiego. "Propozycja prezydenta spotkała się z dobrym przyjęciem. Ta inicjatywa z jednej strony obywatelska, jest też z drugiej strony wysoko oceniana przez różne instytucje, jest pozytywnie odbierana" - relacjonował Kolarski. Jak mówił, m.in. Towarzystwo Urbanistów Polski wyraziło gotowość zaangażowania się w tę inicjatywę.



Inicjatywa odbudowy Pałacu Saskiego jest promowana m.in. przez "Stowarzyszenie Saski 2018". "Podstawowym celem statutowym stowarzyszenia jest doprowadzenie do odbudowy zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego. Od początku naszej działalności opowiadaliśmy się za wznowieniem przerwanej odbudowy Pałacu Saskiego na 100. lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Niestety obecne władze Warszawy nie były i nie są zainteresowane realizacją inwestycji" - czytamy na stronie stowarzyszenia.



Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej ma zadanie realizowanie w latach 2017-21 działań związanych z upamiętnieniem i uczczeniem wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Polskę.



W skład Komitetu wchodzą najwyższe władze państwowe, przedstawiciele partii politycznych i ugrupowań oraz osoby wskazane przez prezydenta spośród przedstawicieli Kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osób szczególnie zasłużonych dla państwa polskiego.