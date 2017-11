Plan zagospodarowania Śródmieścia. CBA: Będzie analiza przedkontrolna

CBA przeprowadzi analizę przedkontrolną zawiadomienia dotyczącego zmian w planie zagospodarowania przestrzennego stołecznego Śródmieścia, gdzie ma powstać wieżowiec Roma Tower - poinformował wydział komunikacji społecznej Biura.

W czwartek Jan Śpiewak, przewodniczący Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, poinformował poprzez Twittera, że zwrócił się w tej sprawie do CBA. Pytany o to Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA powiedział w piątek PAP, że takie zawiadomienie wpłynęło i zostanie poddane analizie przedkontrolnej.

Zaznaczył, że zgodnie z procedurą dopiero po tej analizie podjęta zostanie decyzja o dalszych czynnościach - czy zostanie podjęta ewentualna kontrola, czy nie.

Śpiewak w rozmowie z PAP podkreślał, że zwrócił się do CBA, ponieważ w ocenie Stowarzyszenia "istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że przy uchwalaniu tego planu doszło do korupcji". "Nasza opinia jest oparta na tym, że ten plan zakłada budowę nadbudów i zabudowy działek tam, gdzie osoby związane z procederem dzikiej reprywatyzacji przejmowały budynki" - powiedział.

Dodał, że wątpliwości Stowarzyszenia budzi też fakt, że "plan tworzy się pod konkretnych deweloperów, mimo sprzeciwu stołecznego konserwatora zabytków, Towarzystwa Urbanistów Polskich i tysięcy mieszkańców".

"Pomimo, że jest sprzeczny z dokumentami strategicznymi miasta. Pytanie dlaczego w takiej sytuacji, przy takim oprotestowaniu i krytyce, plan który zawiera tyle błędów się uchwala" - dodał Śpiewak.

Plan zagospodarowania dla Śródmieścia Południowego i rejonu ulicy Poznańskiej umożliwia m.in. powstanie przy udziale dewelopera na działce archidiecezji warszawskiej wysokiego na 170 metrów wieżowca Roma Tower, który ma stanąć u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater. Pozostałe cztery budynki mogłyby mieć wysokość od 160 do 235 metrów wysokości. Plan został we wrześniu pozytywnie zaopiniowany przez radnych Śródmieścia, a w czwartek opiniować go będzie komisja ładu przestrzennego Rady Warszawy.

Do prokuratury zawiadomienie w sprawie planu złożyło Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze.(PAP)

Aleksander Główczewski