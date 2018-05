Płock: Strażacy usuwają z Wisły plamy oleistej substancji w rejonie rurociągu

Na Wiśle w rejonie Płocka (woj. mazowieckie) straż pożarna usuwa plamy oleistej substancji, które pojawiają się na powierzchni wody. Istnieje podejrzenie, że mogło dojść do rozszelnienia rurociągu PERN, przebiegającego na dnie rzeki.

"Strażacy zapewniają, że nie ma zagrożenia dla środowiska. Sprawa ma dla nas najwyższy priorytet" - zapewniła rzecznika PERN Katarzyna Krasińska w stanowisku przesłanym w czwartek PAP.

Jak dodała, na miejscu zdarzenia działa zakładowa straż pożarna PERN i PKN Orlen oraz służby Państwowej Straży Pożarnej (PSP), "które zabezpieczyły teren i na bieżąco usuwają zanieczyszczenie".

"Zostały rozstawione sorbenty - zapory absorpcyjne, czyli +łapaczki+, które hamują i wchłaniają produkt w swoją strukturę. Te zapory mają po kilkadziesiąt metrów i są sukcesywnie wymieniane" - wyjaśniła rzeczniczka PERN w stanowisku spółki.

Informacje te potwierdził rzecznik płockiej komendy PSP Edward Mysera. Jak dodał, plamy substancji oleistej, które pojawiają się na Wiśle "to tak naprawdę niezbyt duże rozlewiska - od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów kwadratowych".

"Od czasu do czasu na powierzchni wody pojawiają się plamy substancji oleistej. My tę substancję zbieramy. To są główne działania prowadzone przez nas na Wiśle w pobliżu rurociągu, który przechodzi na dnie rzeki" - powiedział PAP Mysera.

Plamy oleistej substancji zlokalizowano na Wiśle w rejonie sąsiadującej z rzeką ul. Grabówka w peryferyjnej dzielnicy Płocka.