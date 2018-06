PO bojkotuje Zgromadzenie Narodowe

"Będę rekomendował klubowi parlamentarnemu PO, by nie brać udziału w Zgromadzeniu Narodowym" - zapowiedział szef PO Grzegorz Schetyna. 13 lipca, w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 550-lecia polskiego parlamentaryzmu, prezydent wygłosi orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna /Rafal Oleksiewicz /Reporter

"Będę rekomendował klubowi parlamentarnemu PO, by nie brać udziału w tym wydarzeniu" - powiedział Schetyna we wtorek we Wrocławiu.

Pytany o powody takiej rekomendacji Schetyna odparł, że "prezydent Duda i marszałek Kuchciński to ostatnie osoby, które powinny organizować i czcić rocznicę 550 lat polskiego parlamentaryzmu".

Jak zapowiedziano, Zgromadzenie Narodowe dla uczczenia 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczpospolitej i 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę odbędzie się 13 lipca w Zamku Królewskim w Warszawie.

Zgodnie z postanowieniem wydanym przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, uroczyste posiedzenie rozpocznie się o godz. 12. Przed zgromadzonymi na zamkowym dziedzińcu najwyższymi rangą urzędnikami państwowymi, posłami, senatorami i gośćmi z zagranicy orędzie wygłosi prezydent Andrzej Duda.

Nieprzypadkowy termin

Data Zgromadzenia zwołanego na 13 lipca nie jest przypadkowa. 550 lat temu - 13 lipca 1468 r. odbył się sejmik generalny w Kole, który stanowił preludium do pierwszego w polskiej historii dwuizbowego sejmu walnego w Piotrkowie 9 października 1468 r. Uroczyste obchody będą okazją do podkreślenia długiej tradycji polskiego Parlamentu.