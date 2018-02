Po Europie jeżdżą ciężarówki, przypominające o tym, że Polacy uratowali 100 tys. Żydów

Po Europie zaczęło jeździć kilkadziesiąt samochodów ciężarowych z naczepami, na których możemy przeczytać, że Polacy podczas wojny uratowali ponad 100 tys. Żydów - "Respect Us. During WW2 Poles saved over 100 000 Jews" - donosi portal niezależna.pl

Kampania jest inicjatywą młodych ludzi z różnych miast.

Reklama

"Głównym celem kampanii jest wyrażenie sprzeciwu wobec zakłamywania historii, oraz ukazywania Polski i Polaków jako kata w czasie II Wojny Światowe"- piszą. W kampanię zaangażowana jest także Fundacjia Wsparcia Rolnika Polska Ziemia.

Ale to nie wszystko. Do Wielkiej Brytanii wysłano już pierwszą partię specjalnie przygotowanych tablic rejestracyjnych z hasłem #RespectUs. Kolejne będą rozdawać swoim kierowcom na przejściach granicznych z Niemcami.