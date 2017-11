Po latach zatrzymano podejrzanego w jednym z najgłośniejszych morderstw w Rosji

Na Ukrainie zatrzymano mężczyznę, poszukiwanego przez Interpol w związku z zabójstwem redaktora naczelnego rosyjskiej edycji amerykańskiego miesięcznika "Forbes" Pawła Chlebnikowa - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Zdjęcie Pogrzeb Pawła Chlebnikowa /AFP

Zatrzymania dokonano w weekend. Aresztowany to obywatel Rosji urodzony w Czeczenii. Poszukiwany był przez Interpol za "udział w szeregu zabójstw na zlecenie, w tym zabójstwie Chlebnikowa" - podała SBU.

41-letni Paweł Chlebnikow (Paul Klebnikov), redaktor naczelny rosyjskiego "Forbesa", został zastrzelony w lipcu 2004 roku w Moskwie, w pobliżu redakcji swojego pisma. Oddano do niego co najmniej dziewięć strzałów z jadącego powoli samochodu. Było to jedno z najgłośniejszych zabójstw w Rosji. Wielu obserwatorów uznało je za zamach na wolność słowa w tym kraju.

W 2007 roku moskiewski sąd wstrzymał proces trzech mężczyzn oskarżonych o zabójstwo Chlebnikowa, gdyż jeden z oskarżonych był wówczas na wolności. Chodziło wtedy o Kazbeka Dukuzowa.

W maju 2006 roku ława przysięgłych uniewinniła oskarżonych - mieszkańców Czeczenii - Dukuzowa i Musę Wachajewa, a także notariusza z Moskwy Faila Sadretdinowa. Dwóch pierwszych Prokuratura Generalna uznała za bezpośrednich wykonawców zbrodni. Prokuratorzy złożyli apelację i Sąd Najwyższy uchylił wyrok.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)