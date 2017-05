"PO nie ma programu". Neumann zapowiada odpowiedź

Platforma Obywatelska we wtorek, gdy odbędzie się spotkanie "gabinetu cieni", odniesie się do wypowiedzi rzeczniczki PiS Beaty Mazurek dotyczących programu Platformy - zapowiedział w piątek szef klubu PO Sławomir Neumann.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek oceniła w piątek na konferencji, że PO nie ma programu i składa Polakom tylko mgliste deklaracje. Dlatego zadała politykom Platformy cztery pytania: czy Platforma podwyższy Polakom wiek emerytalny i do ilu lat, czy ograniczy lub zlikwiduje program 500 plus, a także, czy PO podtrzymuje deklarację likwidacji IPN i CBA oraz czy zgodzi się na przyjęcie emigrantów.

"Jutro jest 'Marsz Wolności', do pani rzecznik Mazurek i do rządu PiS i do pana prezesa Kaczyńskiego, do PiS-u odniesiemy się we wtorek" - mówił w piątek Neumann, pytany o wypowiedź rzeczniczki PiS.

"Już zapraszamy na konferencję prasową, która odbędzie się we wtorek przed gabinetem cieni, porozmawiamy o programie i naszej odpowiedzi dla pani Mazurek, dla PiS-u. Myślę, że będą gotowi stanąć do tej dyskusji z nami" - dodał szef klubu PO.