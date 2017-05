PO odpowiada na pytania PiS

Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna udzielił dziś odpowiedzi na pytania dotyczące programu Platformy zadane w ubiegłym tygodniu przez PiS: czy Platforma podwyższy Polakom wiek emerytalny i do ilu lat, czy ograniczy lub zlikwiduje program 500 plus, a także, czy PO podtrzymuje deklarację likwidacji IPN i CBA oraz czy zgodzi się na przyjęcie emigrantów.

Zdjęcie Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna (C), przewodniczący KP PO Sławomir Neumann (L) oraz poseł PO Jan Grabiec (P), podczas konferencji prasowej w Sejmie pt. "PO odpowiada Kaczyńskiemu" /Radek Pietruszka /PAP

Wiek emerytalny

"Nie chcemy podwyższać wieku emerytalnego, ale zrobimy wszystko, żeby opłacało się pracować dłużej" - powiedział Schetyna na konferencji prasowej w Sejmie pt. "PO odpowiada Kaczyńskiemu".



Dodał, że PO będzie zmierzać do tego, żeby aktywność zawodowa skutecznie mogła wpływać na zarobki. "Jako zachętę wprowadzimy 13 emeryturę" - powiedział Schetyna.

Imigranci

"Jesteśmy za tym, żeby Polska, tak jak Unia Europejska, angażowała się w humanitarną pomoc ofiarom wojen, to jest aktywność, którą polski rząd wcześniej prowadził, (...) nie będziemy przyjmować nielegalnych migrantów" - powiedział Schetyna.



Jak ocenił, polski rząd musi być aktywny w Unii Europejskiej w rozwiązywaniu problemu uchodźców.



IPN i CBA

Schetyna zapowiedział, że Platforma zlikwiduje IPN. "To 289 milionów budżetu, podzielimy zadania IPN na Polską Akademię Nauk, to są kwestie (pionu) naukowo-historycznego, (...) część prokuratorską przesuniemy do Prokuratury Generalnej, a pozostałą część do przywróconej przez nas Rady Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa" - zaznaczył.

"Podzielimy obowiązki, które dzisiaj realizuje CBA, w części przekażemy je do Centralnego Biura Śledczego Policji, a w części do Komendy Głównej Policji, która będzie koordynować walkę z korupcją" - podkreślił lider PO.

Zdaniem Schetyny, obecnie CBA spełnia rolę policji politycznej i zajmuje się głównie walką z polityczną opozycją.

500 plus

"Jeśli chodzi o 500 plus bardzo wyraźnie o tym mówiliśmy: utrzymamy ten program, będziemy go realizować w sposób przez nas zapowiedziany: przekażemy pieniądze także na pierwsze dziecko, także w rodzinach 2+1. Warunek, o którym chcemy rozmawiać jest taki, że ten program powinien być dedykowany do rodzin, w których rodzic lub jeden z rodziców jest aktywny zawodowo lub poszukuje pracy" - powiedział Schetyna.



Jak dodał, "to jest program, który musi walczyć o skuteczną demografię, o to, żeby pierwsze dziecko w rodzinie pojawiało się szybciej niż dzisiaj, o zakładanie rodzin i o aktywność zawodową".