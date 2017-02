​PO: PiS wprowadza prawo panów

Mamy do czynienia ze skokiem PiS na wymiar sprawiedliwości; zamiast państwa prawa, PiS wprowadza prawo panów - podkreślali w piątek posłowie PO. Chodzi m.in. o uchwaloną tego dnia przez Sejm nowelę ustawy o ustroju sądów oraz sposób wyboru nowego sędziego TK.

Zdjęcie Krzysztof Brejza /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych zakłada, że to minister sprawiedliwości, a nie - jak wcześniej - prezesi sądów, będzie zwierzchnikiem dyrektorów, którzy zarządzają finansami sądów. W ustawie zrezygnowano ponadto z wyboru dyrektorów w konkursach.

Krzysztof Brejza (PO) ocenił, że mamy obecnie do czynienia ze "skokiem PiS na wymiar sprawiedliwości". "To, czego jesteśmy świadkami dzisiaj, to początek końca państwa prawa. Zamiast państwa prawa PiS wprowadza prawo panów" - dodał poseł PO.

Odnosząc się do noweli ustawy o ustroju sądów, Brejza ocenił, że zrywa ona z dotychczasową apolitycznością w sądach, daje za to możliwość szefowi MS Zbigniewowi Ziobrze "wrzucania nominatów PiS do sądów rejonowych i okręgowych", po to by kontrolować ich pracę. "To są instrumenty nacisku, to jest przywracanie tego, co wprowadzała do polskich sądów Polska Partia Robotnicza w 1947 r. To jest upartyjnianie, upolitycznianie" - podkreślił Brejza.

Arkadiusz Myrcha (PO) krytykował sposób wyboru nowego sędziego TK, prof. Grzegorza Jędrejka. "Pseudoreformie wymiaru sprawiedliwości towarzyszy dalsza demolka Trybunału Konstytucyjnego. To czego byliśmy świadkami dzisiaj w Sejmie, w ogóle nie powinno mieć miejsca" - powiedział polityk.

Według niego, czwartkowe posiedzenie komisji sprawiedliwości i praw człowieka w Sejmie odbyło się "w skandalicznych warunkach". Jak mówił Myrcha, komisja opiniowała kandydaturę prof. Jędrejka "na kolanie". "A dzisiaj dopełnieniem było tylko głosowanie w Sejmie, którego absolutnie być nie powinno" - zaznaczył poseł.

Podczas czwartkowych obrad komisji sprawiedliwości posłowie opozycji wskazywali, że zgodnie z regulaminem Sejmu, debata na temat wyboru nowego sędziego TK powinna odbyć się nie na tym, a na przyszłym posiedzeniu Sejmu, ponieważ nie minęło jeszcze 7 dni od dostarczenia posłom druków w tej sprawie.