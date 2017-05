PO: Pomysł na 13. emeryturę będzie lepiej dopracowany niż 500 plus

Pomysł na 13. emeryturę jest opracowywany przez naszych ekspertów i z pewnością będzie lepiej dopracowany niż program 500 plus - powiedział w piątek w Sejmie rzecznik PO Jan Grabiec.

Zdjęcie Jan Grabiec (z prawej) /Radek Pietruszka /PAP

Podczas sejmowej debaty nad wnioskiem o wotum nieufności dla rządu przewodniczący PO Grzegorz Schetyna poinformował, że gdy jego ugrupowanie przejmie władzę zachowa program 500 plus, a także będzie chciało, by objął on każde dziecko w rodzinie. Jeśli natomiast chodzi o seniorów, to PO chce im zagwarantować 13. emeryturę.

W środę politycy PO jeszcze raz udzielili odpowiedzi na pytania zadane w ubiegłym tygodniu przez PiS, jedno z nich dotyczyło tego, czy są za podwyższeniem wieku emerytalnego. "Nie chcemy podwyższać wieku emerytalnego, ale zrobimy wszystko, żeby opłacało się pracować dłużej" - powiedział Schetyna. Dodał, że PO będzie zmierzać do tego, żeby aktywność zawodowa skutecznie mogła wpływać na zarobki. "Jako zachętę wprowadzimy 13. emeryturę" - dodał Schetyna.

Na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie Grabiec zapewnił, że pomysł na 13 emeryturę jest opracowywany przez ekspertów PO i z pewnością będzie dopracowany.

Jak dodał PO przedstawi ten pomysł w swoim programie wyborczym. "Zapewniam, że ten program będzie dużo lepiej dopracowany w czasie kampanii wyborczej, niż pomysł na 500 plus pani premier Szydło, która obiecywała w kampanii wyborczej 500 złotych na każde dziecko" - podkreślił rzecznik PO.

Grabiec zapewnił, że PO będzie lepiej przygotowana w następnej kampanii wyborczej. "Nasze obietnice będą policzone i zweryfikowane" - podkreślił.