​PO proponuje "Pakt dla zdrowia"

Politycy PO zaproponowali we wtorek ponadpartyjny "Pakt dla zdrowia" - chcą zwiększyć nakłady na służbę zdrowia do 6 proc. PKB w ciągu czterech najbliższych lat. To odpowiedź na trwający od początku października protest głodowy lekarzy rezydentów.

Środki te miałyby pochodzić z budżetu państwa. Szef klubu PO Sławomir Neumann zapewnił we wtorek na konferencji prasowej, że nie ma mowy o tym, by podnosić składkę na NFZ.

Polityk PO ocenił ponadto, że propozycja premier podniesienia finansowania służby zdrowia do 6 proc. PKB w 2025 r. to wyraz "arogancji i nieodpowiedzialności" obecnie rządzących.