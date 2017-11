PO składa wniosek o wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło

​- Składamy wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło. Składamy wniosek do laski marszałkowskiej, bo sytuacja, która miała miejsce 11 listopada, jest nie do zaakceptowania. Chodzi o wszystkie okoliczności związane z Marszem Niepodległości. O to, co działo się na marszu, a także po nim - jak zachowywali się ministrowie Beaty Szydło. To wszystko daje nam podstawę do przygotowania wniosku i jego uzasadnienia - powiedział Grzegorz Schetyna, lider PO.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna /Tomasz Gzell /PAP

- Wchodzimy w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości z bagażem kompromitacji i wstydu. Ministrowie tego rządu chwalili i pozwolili na antysemickie i rasistowskie napisy oraz hasła. Nie może być, by za sztandary nie odpowiadają organizatorzy. Bo to oni zgadzali się na treść tych haseł. To kwestia zaniechań także policji, która pilnowała porządku, ale nie reagowała. Na okrzyki, napisy, ksenofobię - mówił Schetyna.

Reklama

- To także kwestia wielu innych rzeczy, które miały miejsce po marszu. Co więcej, organizatorzy zostali zaproszeni przez prezydenta, do obchodzenia 100. rocznicy. Refleksja przyszła zbyt późno, ale nie możemy o tym zapomnieć. O hańbiących obrazach dla polskiej polityki, które widział cały świat - dodał.



- Nie jest uzasadnieniem, że większość zachowywała się przyzwoicie. Rząd musi reagować na wszystkie przypadki. Rząd na to przyzwala. Mówimy o tym w naszym uzasadnieniu i pokazujemy te przypadki - podkreśla.



- Nie będzie na to przyzwolenia w polskim parlamencie. Musi pójść jasny sygnał na cały świat, że Polska nie jest krajem rasistów i ksenofobów - dodał.



Druga część uzasadnienia to wszystko, co dzieje się wokół bieżącej polityki - kwestia wyprowadzania Polski z UE, kwestia Puszczy Białowieskiej, kwestia też tego, co robi Antoni Macierewicz.