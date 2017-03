PO wzywa Waszczykowskiego do złożenia wyjaśnień na komisji ds. UE

PO wezwała szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego oraz wiceministra Konrada Szymańskiego, by na posiedzeniu sejmowej komisji ds. UE złożyli wyjaśnienia nt. dalszego prowadzenie polityki zagranicznej. Platforma chce się m.in dowiedzieć się, czy rząd ma plan wyprowadzenia Polski z Unii.

Zdjęcie Poseł Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski /Bartłomiej Zborowski /PAP

- Wzywamy pana ministra Waszczykowskiego, ministra spraw zagranicznych, oraz pana Konrada Szymańskiego, ministra ds. europejskich, na Komisję ds. Europejskich, w celu złożenia wyjaśnień, co do dalszego prowadzenia polityki zagranicznej i wyjaśnienia słów odnośnie obniżania zaufania w stosunku do UE i prowadzenia negatywnej polityki względem UE - oświadczył w poniedziałek Cezary Tomczyk na konferencji prasowej w Sejmie.

Reklama

Tomczyk dopytywał, "czy istnieje już plan wyprowadzenia Polski z UE, a jeśli istnieje, to czy może jest już w realizacji". Według niego świadczą o tym wypowiedzi szefa MSZ.

Poseł PO domagał się wyjaśnień w związku ze styczniowym spotkaniem szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego z liderką francuskiego Frontu Narodowego Marine Le Pen. - Pani Marine Le Pen jest zwolenniczką tego, żeby rozmontować UE, a również tego, żeby NATO przestało istnieć - podkreślał Tomczyk.

Według byłego wiceszefa MSZ Rafała Trzaskowskiego (PO) rząd PiS, "w tej chwili pozbawiony sojuszników i agresywnie nastawiony do Unii Europejskiej, będzie przegrywał każdą ważną w UE batalię: o budżet, o politykę energetyczną, o politykę wschodnią, o liberalizację wspólnego rynku".

Jego zdaniem gabinet PiS, tłumacząc swoją postawę oraz "brak profesjonalizmu, brak sojuszników", będzie jeszcze bardziej zaostrzał kurs w UE. - Co może się skończyć na wyjściu Polski z Unii Europejskiej, bo tylko w ten sposób PiS będzie w stanie uzasadnić swoje porażki - powiedział polityk Platformy.

- Jesteśmy w najwyższym stopniu zaniepokojenie. Uważamy, że trzeba natychmiast reagować - podkreślił poseł.