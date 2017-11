PO zaskoczona. Znany działacz rezygnuje

W najbliższych dniach złożę rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej - powiedział PAP szef tej partii w powiecie olsztyńskim, burmistrz Olsztynka Artur Wrochna. Jego nazwisko pojawiło się wśród osób, które poparły nowe ugrupowanie Porozumienie.

Wrochna jest szefem PO w powiecie olsztyńskim, członkiem rady regionu warmińsko-mazurskiego tej partii. Ogłoszenie jego nazwiska wśród osób obecnych na sobotnim kongresie nowego ugrupowania Jarosława Gowina było - jak dowiedziała się PAP - całkowitym zaskoczeniem dla działaczy Platformy.



"Formalnie jestem jeszcze członkiem PO. W najbliższych dniach złożę rezygnację, co jest konsekwencją mojego zbliżenia do nowej inicjatywy premiera Gowina. Natomiast decyzję o ewentualnym przystąpieniu do Porozumienia podejmę w niedługim czasie" - mówił PAP w poniedziałek Wrochna.

Jak tłumaczył, jest to skutek jego "osobistych przemyśleń". Przypomniał, że w przeszłości był związany z Akcją Wyborczą Solidarność i od lat ma poglądy centroprawicowe, a w wyborach na burmistrza Olsztynka nie startował z PO, tylko z lokalnego komitetu.

Zaznaczył, że nie brał udziału w sobotnim kongresie, ale podkreślił, że "życzliwie patrzy na tę inicjatywę". "Znam premiera Gowina i wielu ludzi z jego środowiska, wywodzimy się z tego samego nurtu" - dodał.

Przewodniczący warmińsko-mazurskiej Platformy, poseł Jacek Protas powiedział PAP, że sprawę na razie zna jedynie z doniesień medialnych, więc nie może jej komentować. Jak mówił, nie otrzymał żadnej potwierdzonej informacji o zamiarze rezygnacji szefa powiatowych struktur. "Czekamy na to, że pan burmistrz Wrochna odezwie się do nas i przynajmniej wyjaśni, co się wydarzyło" - zaznaczył.

Do Porozumienia dołączył - również kojarzony z PO - olsztyński socjolog i medioznawca prof. Marek Sokołowski, który w przeszłości z rekomendacji tej partii był członkiem rady programowej TVP Olsztyn. Naukowiec podkreślił w rozmowie z PAP, że nie był nigdy członkiem Platformy, a jedynie sympatykiem w pierwszych latach jej istnienia.

Jak mówił, zaangażował się w tworzenie Porozumienia, bo bliski jest mu wolnościowy i republikański duch tej formacji. Jego zdaniem w przestrzeni publicznej jest miejsce na tego typu inicjatywy polityczne. "Postanowiłem dopomóc swoją wiedzą i doświadczeniem w propagowaniu różnych idei, również tych wolnościowych. Dotychczas one nie istniały w różnych partiach. Np. partia, która ma +obywatelskość+ w nazwie, nie była - przynajmniej w mojej ocenie - obywatelska" - uznał prof. Sokołowski.

Jak poinformował PAP lider Porozumienia na Warmii i Mazurach Michał Wypij, decyzję o podjęciu współpracy z ugrupowaniem Gowina podjął również przewodniczący rady powiatu ostródzkiego Wojciech Paliński, związany w przeszłości z PiS.

Według niego prowadzone są rozmowy o przystąpieniu do nowej partii z kolejnymi osobami, które "są powszechnie szanowane i szukają środowiska, w którym czułyby się najlepiej". Wypij dodał, że chodzi zarówno o doświadczonych bezpartyjnych samorządowców, jak i ludzi związanych z polityką, w tym działaczy Platformy. "Jest czymś naturalnym, że osoby, które były w PO od samego początku, są teraz już w innej Platformie, niż ta zakładana przez Macieja Płażyńskiego. Dlatego może być im bardzo blisko do naszego środowiska" - mówił.

O utworzeniu nowego ugrupowania politycznego pod nazwą Porozumienie poinformowano w ostatnią sobotę w Warszawie podczas Kongresu Polski Razem Zjednoczonej Prawicy oraz Konwencji Zjednoczeniowa Polski Razem, Republikanów, środowisk wolnościowych i samorządowych. Prezesem nowej partii jest wicepremier Gowin.