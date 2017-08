PO złoży zażalenie na umorzenie śledztwa w sprawie obrad Sejmu

Poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk poinformował, ze PO złoży zażalenie na decyzję Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Chodzi o umorzenie śledztwa w sprawie obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 r. Zdaniem Borysa Budki, decyzja prokuratury pokazuje, że niezależny nadzór nad prokuraturą jest niezbędny.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Artur Szczepański /East News

Prokuratura: Obrady miały prawidłowy przebieg

Według prokuratury, posiedzenie Sejmu z 16 grudnia 2016 r., podczas którego uchwalono ustawę budżetową, miało prawidłowy przebieg, a przeniesienie obrad z sali plenarnej do Sali Kolumnowej było zgodne z prawem.

Prokuratura oceniła też, że "we wszystkich przeprowadzonych w Sali Kolumnowej głosowaniach, w tym nad ustawą budżetową, brała udział wystarczająca do podjęcia decyzji liczba posłów - od 236 do 237, a więc zostało zapewnione tzw. kworum". Nie stwierdziła przy tym, by głos oddawały osoby nieuprawnione.

Potrzebna niezależność dla prokuratury

Tomczyk zapowiedział w poniedziałek, że PO złoży zażalenie na decyzję prokuratury. "Złożymy zażalenie: Prokuratura Okr w W-wie umorzyła śledztwo ws.organizacji i przebiegu posiedzenia Sejmu w Sali Kolumnowej 16 grudnia 2016r." - napisał na Twitterze Tomczyk.

"Takie decyzje prokuratury nie dziwią, dlatego że od blisko dwóch lat, prokuratura jest podległa politykowi. Trudno, żeby prokurator, który bezpośrednio, lub pośrednio podlega swojemu zwierzchnikowi Zbigniewowi Ziobrze, uznał, że minister brał udział w przestępstwie" - powiedział z kolei w poniedziałek PAP Budka.

Jak dodał, "decyzja prokuratury pokazuje, że niezbędnym elementem demokracji jest prokuratura, która nie jest zależna wprost od polityka, członka rządu".

"Innej decyzji się nie spodziewałem, podejrzewam, że prokurator, który podjąłby inną decyzję, następnego dnia mógłby wylądować na zesłaniu, bądź pożegnać się z pracą w prokuraturze. Takie sprawy pokazują, że niezależny nadzór nad prokuraturą jest niezbędny. To nie pierwsza spawa, w której w sposób polityczny umarza się postępowanie" - podkreślił Budka.

Posiedzenie z 16 grudnia: Blokada opozycji

Postępowanie prowadzone było od 19 grudnia ubiegłego roku. Dotyczyło przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych oraz działania na szkodę interesu publicznego przez funkcjonariuszy publicznych. Zawiadomienie w tej sprawie złożyły m.in. PO i Nowoczesna.

Chodzi o posiedzenie Sejmu 16 grudnia 2016 r. W związku z planami ograniczeń w pracy dziennikarzy w Sejmie oraz wykluczeniem z obrad jednego z posłów PO Michała Szczerby, opozycja rozpoczęła wówczas blokowanie sejmowej mównicy. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wznowił obrady w Sali Kolumnowej, tam też przeprowadzono głosowanie m.in. nad ustawą budżetową na 2017 r.