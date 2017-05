Pobicie 14-latki w Gdańsku. Dwie nieletnie trafiły do ośrodka wychowawczego

Gdański sąd zdecydował o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym dwóch nieletnich dziewcząt, wobec których toczy się postępowanie w sprawie pobicia 14-letniej gimnazjalistki - poinformowała PAP w poniedziałek gdańska prokuratura.

Zdjęcie Policja, zdj. ilustracyjne /Łukasz Solski /East News

Nieletnie trafiły do ośrodka na czas trwania tej sprawy przed sądem. Jak wcześniej informowała gdańska prokuratura "z uwagi na szczególnie bulwersujący charakter zdarzenia", prokurator zgłosił udział w postępowaniu prowadzonym przed wydziałem rodzinnym i nieletnich gdańskiego sądu rejonowego, jakie toczy w sprawie pobicia pokrzywdzonej.

Reklama

"Co do dwóch nieletnich sąd zastosował środek w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na czas trwania postępowania przed sądem, zaś w odniesieniu do trzeciej nieletniej sąd zastosował dozór kuratora. O takie środki wnosił też uczestnik postępowania, czyli prokurator" - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Tatiana Paszkiewicz.

W czwartek policja otrzymała zgłoszenie o bójce przed szkołą na gdańskim Chełmie. Na miejscu zdarzenia, pod szkołą, policjanci znaleźli pobitą 14-letnią dziewczynkę. Pogotowie przewiozło ją do szpitala.

Nastolatka doznała obrażeń, które nie zagrażały jej życiu. Dzień po zdarzeniu, jedna z uczennic na portalu społecznościowym umieściła film, na którym grupa czterech dziewcząt bije, ciągnie za włosy i kopie po głowie siedzącą na chodniku dziewczynkę.

W sobotę dwie gimnazjalistki, które uczestniczyły w napaści na koleżankę zostały zatrzymane w policyjnej izbie dziecka. W poniedziałek zostały doprowadzone do sądu rodzinnego.

Jednocześnie Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w poniedziałek wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez pracowników szkoły w związku z pobiciem uczennicy. Postępowanie to ma na celu wyjaśnienie, czy w związku ze zdarzeniem ktoś z funkcjonariuszy publicznych, jakimi są m.in. pracownicy szkoły, nie dopełnił obowiązków. Sprawa będzie badana pod kątem ewentualnego braku właściwej opieki czy też braku zapewnienia bezpieczeństwa.