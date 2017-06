Podkarpackie: Próba przemytu historycznych przedmiotów

Próbę przemytu m.in. wyposażenia nurka, aparatów fotograficznych, zegarów, zdjęć, legitymacji, kluczy, a także innych przedmiotów o wysokiej historycznej wartości, wykryli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce.

Zdjęcie Przejście graniczne w Medyce /Tomasz Adamowicz /Agencja FORUM

Jak poinformowała dzisiaj rachm. Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, przedmioty próbował wwieźć do Polski 32-letni obywatel Ukrainy.



"Kontrolując bagaże funkcjonariusze wykryli w jednym z nich nietypowe przedmioty. Były to czarno-białe zdjęcia, legitymacje, parciane i skórzane pasy, zegary, aparaty fotograficzne. Część z nich prawdopodobnie pochodzi z okresu II wojny światowej. Wśród zatrzymanych przedmiotów były także metalowe klucze z uchwytem - symbolem Gwiazdy Dawida, a także elementy wyposażenia nurka tj. hełm i buty" - dodała.



Do przemycanych przedmiotów przyznał się kierowca oraz jeden z pasażerów samochodu, którym był 54-letni obywatel Ukrainy. Jak podkreśliła Chabowska, obydwaj mężczyźni tłumaczyli, że przewożone przez nich przedmioty częściowo są ich własnością lub zostały im przekazane do przewiezienia przez granicę. Najprawdopodobniej miały trafić do Włoch.



"Po stwierdzeniu przez biegłych wartości historycznej, wieku powstania i po zakończeniu niezbędnych procedur, przedmioty trafią najprawdopodobniej do muzeum, wskazanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków" - powiedziała Chabowska.



W ubiegłym roku funkcjonariusze podczas kontroli na podkarpackich przejściach granicznych udaremnili przemyt 425 zabytkowych przedmiotów. W większości przypadków, zabytki próbowano przemycić do Polski przez przejście graniczne w Medyce.