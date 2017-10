Podkomisja smoleńska zmienia zdanie i teraz już potwierdza słowa szefa MON

„Podkomisja do Ponownego Zbadania Katastrofy Lotniczej z 10 kwietnia 2010 roku informuje, że w pełni potwierdza słowa ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, co do natury zjawisk zapisanych przez jeden z rejestratorów Tu-154M” – napisała w komunikacie jej rzecznik prasowa Marta Palonek. Wcześniej jednak unikała jednoznacznego potwierdzenia słów Antoniego Macierewicza, „że w zapisie jednego z rejestratorów prezydenckiego tupolewa znaleziono moment, w którym doszło do eksplozji”.

Zdjęcie Antoni Macierewicz /Bartosz Krupa /East News

Szef MON mówił kilka dni temu, że w zapisie jednego z rejestratorów prezydenckiego tupolewa znaleziono moment, w którym doszło do eksplozji i trwają prace nad wykluczeniem innych interpretacji tego zapisu. Z oficjalnego stanowiska podkomisji MON - opublikowanego 16 października - wynika jednak coś zupełnie innego.

Wersja Macierewicza

Reklama

Szef MON oświadczył, że znaleziono "to miejsce w zapisie jednego z rejestratorów, który odnotował moment eksplozji. On został zidentyfikowany. Teraz zajmujemy się jego analizą i wykluczeniem ewentualnym wszystkich możliwości innej interpretacji tego elektronicznego zapisu niż ten, który mówi, że jest to odzwierciedlenie eksplozji".

Wersja podkomisji

Na początku rzeczniczka podkomisji smoleńskiej twierdziła, że zapisy jednego z rejestratorów zawierają "parametry wskazujące na gwałtowne zjawiska towarzyszące ostatnim sekundom lotu" - co jednak łatwo wyjaśnić w wypadku samolotu uderzającego o kolejne przeszkody. W odpowiedzi na pytania redakcji ani razu nie padło słowo "eksplozja", użyte przez ministra dwukrotnie.



Zapytana, co oznacza określenie "gwałtowne zjawiska towarzyszące ostatnim sekundom lotu" i czy jest tożsame ze stwierdzeniem eksplozji, o której mówił Antoni Macierewicz, rzeczniczka podkomisji odpisała: Analizy trwają, są zaplanowane kolejne badania, które mają dać ostateczną odpowiedź, czy gwałtowne zjawiska zapisane przez jeden z rejestratorów mogą być identyfikowane z eksplozją.

Rozbieżne wnioski

Biorąc za punkt wyjścia oficjalne odpowiedzi rzeczniczki podkomisji do ponownego zbadania katastrofy należy stwierdzić, że nie znaleziono "momentu wybuchu", jak to nazwał Antoni Macierewicz, ale "zapis gwałtownych zjawisk", jakie można wyjaśnić na wiele sposobów. Kluczowe znaczenie może mieć tu fakt, że w ostatnich sekundach lotu maszyna uderzała o kolejne przeszkody i ulegała stopniowemu niszczeniu.

Tego, czy "gwałtowne zjawiska" zarejestrowane przez jedną ze skrzynek, zapisujących parametry lotu można identyfikować z wybuchem, nie tylko nie stwierdzono, ale nawet nie zaczęto badać, bo analizy wciąż trwają, a badania dopiero zostały zaplanowane. Co więcej, badanie ma dotyczyć tego, czy gwałtowne zjawiska zaledwie "mogą być", a nie wprost "są" zapisem eksplozji. To oczywiste zastrzeżenie, skoro zjawiska te zapisał tylko jeden z rejestratorów, a nie ma ich śladu w zapisie wydarzeń, zarejestrowanych przez magnetofon w kokpicie.

Można też brać za punkt wyjścia słowa Antoniego Macierewicza. To jednak każe postawić pytanie - skąd jego wiedza o znalezieniu w zapisach rejestratora momentu eksplozji, skoro nie potwierdza ich badająca te rejestratory podkomisja?

... i zmiana zdania rzeczniczki podkomisji

Po publikacji naszego tekstu rzeczniczka podkomisji poprosiła o sprostowanie informacji, zarzucając nam, że napisaliśmy "jakoby Podkomisja zaprzeczyła słowom Ministra Antoniego Macierewicza".

W żadnym miejscu naszego tekstu nie pada stwierdzenie, że "komisja słowom ministra zaprzeczyła". Napisaliśmy, że nie potwierdza. Przywołaliśmy jedynie wypowiedź ministra Macierewicza i słowa rzeczniczki. Szef MON stwierdził, że znaleziono moment eksplozji, a rzeczniczka że stwierdzono zapis gwałtownych zjawisk.

Minister informował o badaniach, które mają wykluczyć inne możliwości interpretacji zapisu niż wybuch, rzeczniczka - o zamiarze zbadania, czy gwałtowne zjawiska nawet nie są, ale ledwo mogą być identyfikowane z eksplozją.

Zakres i treść tych oświadczeń wyraźnie się różnią. Jak tę różnicę wyjaśnić - nasz dziennikarz pytał rzeczniczkę. Jednak odpowiedzi nie uzyskał.

Po tym, jak odmówiliśmy sprostowania słów, które nie padły, po południu podkomisja wydała kolejny komunikat...

(m. MKam)