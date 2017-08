​Podlaskie: Wypadek kolejki wąskotorowej, są ranni

Cztery osoby zostały ranne w wypadku Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej. W niedzielę po południu w okolicy Bryzgla (Podlaskie), trzy wagony odczepiły się od składu kolejki, a jeden z nich wypadł z toru i wykoleił się.

Jak poinformował PAP z-ca komendanta augustowskiej policji Marek Bogdan, trzy wagony kolejki odpięły się od składu, jechały z górki samoistnie, a jeden z nich wykoleił się. Według policji kolejką jechało "dość dużo osób".

Jak informuje augustowska policja, wagon który się wykoleił wypadł z torów, ale się nie przewrócił.

W zdarzeniu ucierpiały cztery osoby, dwie dorosłe i dwoje dzieci, w tym 5-letnie dziecko. Osoby poszkodowane trafiły do szpitali w Augustowie i Suwałkach, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. "To nie są ciężkie obrażenia" - dodał Bogdan.

"Ustalamy, jak to się stało, że wagony odczepiły się od składu. Trwa policyjne dochodzenie" - powiedział Marek Bogdan.

Wigierska Kolejka Wąskotorowa jeździ od ok. 20 lat po Wigierskim Parku Narodowym oraz po Puszczy Augustowskiej. To prywatne przedsięwzięcie. Latem kolejka kursuje trzy razy dziennie z Płociczna do Krusznika. Podróż kolejką trwa blisko 2,5 godziny. Kolejka jedzie z prędkością ok. 30 km/h.