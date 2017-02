Pogrzeb Heleny Kmieć, polskiej wolontariuszki zamordowanej w Boliwii

"Była radosna, pomoc innym uważała za swoje powołanie" - tak wspominają zamordowaną w Boliwii wolontariuszkę Helenę Kmieć ci, którzy ją znali. Zginęła w nocy z 24 na 25 stycznia ugodzona nożem podczas napadu na ochronkę dla dzieci w miejscowości Cochabamba.

Zdjęcie Helena Kmieć /facebook.com

Pożegnanie Heleny rozpocznie się w sobotę wieczorem w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini, gdzie zostanie odprawiona msza św. Później przy trumnie czuwać będą członkowie Wolontariatu Misyjnego "Salvator", z którym przez pięć lat była związana. Rodzina, przyjaciele i członkowie wolontariatu proszą o modlitwę i o to, by zamiast kwiatów i zniczy złożyć ofiarę na dzieci, którymi Helena opiekowała się w Boliwii.

Pogrzeb o charakterze państwowym

Reklama

Pogrzeb odbędzie się w niedzielę w Libiążu. Mszy świętej będzie przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, w koncelebrze bp. Jana Zająca oraz innych duchownych. Kazanie wygłosi kustosz sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach ks. prałat Franciszek Ślusarczyk. Uroczystość będzie miała charakter państwowy. Premier Beatę Szydło ma na nim reprezentować szefowa Kancelarii Premiera Beata Kempa.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi

Prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie Helenę Kmieć Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności charytatywnej i społecznej oraz za zaangażowanie w pomoc potrzebującym. Odznaczenie przekaże rodzinie podczas uroczystości pogrzebowych podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski.

Helena Kmieć urodziła się w Krakowie w 1991 roku. 9 lutego skończyłaby 26 lat.

Była absolwentką szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu: podstawówki, gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Na ostatnie dwa lata nauki zdobyła stypendium do prestiżowej Leweston School w Sherborne w Wielkiej Brytanii, gdzie zdała maturę. Równolegle realizowała indywidualny tok nauczania w swoim liceum, które ukończyła w 2009 roku.

Na Politechnice Śląskiej studiowała technologię i inżynierię chemiczną w języku angielskim. Po obronieniu dyplomu magistra inżyniera w 2014 roku rozpoczęła pracę jako stewardessa w liniach lotniczych. W wywiadzie, którego udzieliła z okazji 25-lecia szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu, Helena podkreśliła, że choć zawód ten nie jest związany z kierunkiem studiów, które skończyła, to jest połączeniem jej pasji: podróżowania, odkrywania świata, poznawania nowych kultur, języków i pracy z ludźmi.

Od 2012 roku działała w Wolontariacie Misyjnym "Salvator". Dwukrotnie organizowała półkolonie dla dzieci przy parafiach księży salwatorianów: w Galgahévíz na Węgrzech i w rumuńskiej Timisoarze.

W 2013 roku pojechała na misję do Zambii, gdzie przez dwa miesiące pracowała z dziećmi ulicy, ucząc ich czytania, pisania, angielskiego i matematyki oraz towarzysząc im w codziennym życiu w ośrodku Salvation Home w Lusace i w centrum młodzieżowym Kulanga Bana Farm w Chamulimbie.

"Mogę bez jakiejkolwiek przesady powiedzieć, że to niesamowite doświadczenie zmieniło mnie jako osobę i moje życie. Widząc, jak zupełnie to życie w biednych krajach Afryki różni się od naszego europejskiego luksusu, wróciłam stamtąd, mając zupełnie inne spojrzenie na świat. Nauczyłam się bardziej doceniać to, co mam, dziękować Bogu za to, czego mi nie brakuje na co dzień, cieszyć się nawet małymi rzeczami" - mówiła w wywiadzie.

"Przyciągała do siebie ludzi"

Ks. Mirosław Stanek, dyrektor Wolontariatu Misyjnego "Salvator" podkreśla, że Helena wszędzie, gdzie się pojawiała, potrafiła wokół siebie rozsiewać radość i dobro. "Nasza działalność w Wolontariacie Misyjnym to dawanie świadectwa o zwykłej, ludzkiej dobroci i o wierze" - mówił PAP ks. Stanek. "Helena nie była osobą przebojową, narzucającą się swoim zachowaniem, żądającą uwagi. Była bardzo łagodna. Tę uwagę skupiała mimowolnie, w naturalny sposób, po prostu przyciągała do siebie ludzi" - wspominał.

"W wolontariacie - a w przypadku Heleny w szczególności - motywem zaangażowania i pomagania innym jest wiara. To nie jest pomaganie dla pomagania, ale dlatego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi i przez pomaganie dajemy świadectwo o Chrystusie. Helenie bardzo to odpowiadało i odnalazła się w naszym wolontariacie, który nazywa się Wolontariat Misyjny 'Salvator' czyli z łaciny Zbawiciel. To jest istota naszego bycia i pewnie dlatego Helena z tym wolontariatem tak mocno się związała. Wiara to była także istota jej życia. Ktoś z jej bliskich wspominał ostatnio, że pracując jako stewardessa, potrafiła każdego dnia rozmawiać o wierze i również w tym środowisku dawać świadectwo" - mówił ks. Stanek.

W wywiadzie z okazji jubileuszu szkoły Helena przyznała, że jest osobą, która "nie potrafi usiedzieć na miejscu". Jeszcze w szkole brała udział w konkursach recytatorskich, na studiach rozpoczęła naukę w Państwowej Szkole Muzycznej w Gliwicach, w klasie śpiewu. Śpiewała w Chórze Akademickim Politechniki Śląskiej. Działała w duszpasterstwie akademickim w Gliwicach, pomagała dzieciom w nauce w świetlicy "Caritas".

W lipcu 2016 roku była koordynatorką Światowych Dni Młodzieży w parafii p.w. Świętej Barbary w Libiążu.

8 stycznia 2017 roku wyjechała jako wolontariuszka misyjna w Boliwii z zamiarem półrocznej pomocy Siostrom Służebniczkom Dębickim w prowadzonej przez nie ochronce dla dzieci w Cochabamba.

Wspomnienia przyjaciół

Po jej śmierci na Facebooku powstała strona "Helenka Kmieć - męczenniczka. Santa Subito!". Tam wspominają ją przyjaciele i ludzie, którzy ją spotkali, zamieszczają zdjęcia Heleny, krótkie filmiki i dedykowane jej wiersze.

"Helenkę poznałam 3 lata temu na Sympozjum Misyjnym w Bagnie. (...) Na spotkaniach zarażała pozytywną energią i pięknym uśmiechem. Nigdy nie odmawiała pomocy. Gdy pomagała, to w taki sposób, że problem przestawał być problemem. Wkładała w to, czego się podejmowała, pełne zaangażowanie i serce" - wspomina Agata z Prusic.

Wolontariat Misyjny "Salvator" nie popiera działalności internetowej mającej na celu kult Heleny jako świętej męczennicy, pozostawiając decyzję w tej kwestii władzom kościelnym.

Bp Jan Zając znał Helenę od dziecka, to wnuczka jego brata. To on przekazał rodzicom wiadomość o jej śmierci. "Helenka poszła do nieba" to pierwsze słowa, które wypowiedział, gdy zjawił się w progu mieszkania. "Był smutek, dramat, ale nie rozpacz" - mówił PAP biskup.

"Dopiero teraz z pewnej perspektywy widzę, jaka była głębia osobowości Helenki. Znałem ją od maleńkości. Zawsze żywa, radosna, lgnąca do człowieka, nie tylko po to, żeby się przytulić, ona też chciała okazać dobro i serce temu człowiekowi, do którego się zbliża. To rzucało się w oczy, czyniła to zawsze z entuzjazmem, jakby chciała dawać siebie drugiemu człowiekowi" - mówił PAP bp Jan Zając.

Dodał, że z upływem lat można było zauważyć, że służba i pomoc drugiemu to w przypadku Heleny "postępowanie duchowe". "Teraz można dopiero określić, że to było jednak działanie z motywów religijnych" - powiedział, choć - jak zaznaczył - Helena nigdy nie obnosiła się ze swoją pobożnością.

"Stąpała mocno po ziemi, bo nie zawsze w jej życiu wszystko układało się tak, jak człowiek może sobie wymarzyć. Szła dalej, ucząc się i doskonaląc siebie, wykorzystując swoje talenty, po to, żeby być blisko człowieka i tego człowieka prowadzić do Boga. Czyniła to nie w manifestacyjny sposób, ale wynikało to z jej głębokiej wiary, rozmodlenia, korzystania z sakramentów, włączania się w życie religijne i apostolstwo w tym znaczeniu, że niosła ludziom dobro. Była zawsze gotowa nawet dać siebie. To ugruntowało we mnie przekonanie, że Helena jest świadkiem wiary" - mówił bp Zając.

Jak podkreślił, wyjazd do Boliwii nie był dla Heleny kaprysem ani kolejną życiową przygodą, ale przemyślaną decyzją. Pamięta, że podczas ostatniej rozmowy przed wyjazdem mówił jej, że tam jest niebezpiecznie. "+Ale tam są przecież te dzieci, trzeba im pomóc. Jadę tam, bo wiem, że to jest wypełnienie mojego powołania+. Tego słowa użyła z całym przekonaniem, że robi to nie dla przygody, ale żeby w duchu wiary tym dzieciom nieść radość i miłość chrześcijańską" - wspomina bp Zając. "To było świadectwo, które utwierdziło mnie, że ona była na to przygotowana. Żyła prawie potrójnie - chciała jak najwięcej uczynić" - podkreślił.

Zdaniem bp. Zająca, śmierć Helenki dla młodych ludzi jest wskazówką, że trzeba dobrze wykorzystać swoje życie, rozpoznać swoje powołanie.

Małgorzata Wosion-Czoba