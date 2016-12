Pogrzeb Łukasza Urbana. List od premier Beaty Szydło

Polacy padali ofiarami ataków terrorystycznych dokonywanych przez fundamentalistów islamskich, ale tragedia, do której doszło w Berlinie jest wyjątkowa, jeśli chodzi o okrucieństwo sprawcy - napisała premier Beata Szydło w liście odczytanym podczas pogrzebu Łukasza Urbana.

Zdjęcie Msza św. podczas uroczystości pogrzebowych Łukasza Urbana /Marcin Bielecki /PAP

Prezydent Andrzej Duda, który uczestniczył w nabożeństwie, przekazał rodzinie zabitego Łukasza Urbana wyrazy współczucia i otuchy.

Reklama

Pogrzeb polskiego kierowcy ciężarówki, który przed świętami zginął w zamachu w Berlinie, odbył się w piątek w Baniach (Zachodniopomorskie).

"Z wielkim bólem i żalem przyjęłam wiadomość o śmierci pana Łukasz Urbana. Polacy padali już ofiarami ataków terrorystycznych dokonywanych przez fundamentalistów islamskich, ale tragedia, do której doszło w Berlinie, jest wyjątkowa jeśli chodzi o bezwzględność i okrucieństwo sprawcy" - napisała Szydło w liście, który w kościele odczytała szefowa kancelarii premiera Beata Kempa.

Premier podkreśliła, że Łukasz Urban zginął wykonując trudną, wymagającą wielu wyrzeczeń, pracę. "Dla wszystkich bliskich jego odejście stanowi ogromną stratę. Wyrażając żal z powodu tak wielkiej tragedii, w tych trudnych chwilach pragnę przekazać rodzinie i przyjaciołom Łukasza Urbana wyrazy głębokiego współczucia" - napisała Beata Szydło.

19 grudnia ciężarówka na polskich numerach rejestracyjnych wjechała w tłum na świątecznym jarmarku w Berlinie. Według ustaleń niemieckich śledczych, ciężarówką kierował 24-letni Tunezyjczyk Anis Amri; potem został on zastrzelony przez policjantów we Włoszech. W zamachu w Berlinie zginęło 12 osób, a ok. 50 zostało rannych.