Polacy z portugalskim Rycerskim Orderem św. Sebastiana

Portugalska rodzina królewska wyróżniła Rycerskim Orderem św. Sebastiana sześciu Polaków, którzy walczyli o wolność Polski, pielęgnują wartości patriotyczne i propagują historię. Wręczenie odznaczeń odbyło się we wtorek wieczorem u stóp Kopca Kościuszki w Krakowie.

Ordery św. Sebastiana otrzymali: kpt. prof. Wojciech Narębski - żołnierz Polskich Sił Zbrojnych, weteran spod Monte Cassino; mjr Ryszard Brodowski - żołnierz Armii Krajowej; kpt. hm. Władysław Zawiślak - harcerz Szarych Szeregów; Włodzimierz "Wowa" Brodecki - krzewiciel tradycji ułańskiej, kultywujący pamięć o żołnierzach 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK; Adam Rąpalski - współtwórca Muzeum AK; prof. Mieczysław Rokosz - prezes Komitetu Kopca Kościuszki, popularyzator wiedzy o Kościuszce.

Wyróżnienia wręczył członek portugalskiej rodziny królewskiej - Dom Filipe Folque de Braganca e Bourbon de Mendoca, który przebywa z wizytą w Krakowie, a w czwartek w Oświęcimiu posadzi drzewo pokoju. Jego członkiem zarządu hiszpańskiego stowarzyszenia Asociacion Pro Tradicion y Cultura Europea (APTCE), które m.in. propaguje pamięć o zbrodniach hitlerowskich i sowieckich.

"W dzisiejszych czasach ten order symbolizuje pamięć o ważnych dla Europy chwilach oraz głębokie wartości chrześcijańskie wielkiej Europy" - powiedział Portugalczyk i podkreślił, że Europę tworzy wiele różnych krajów, ale stanowi ona jedność i jest dobrem wspólnym wszystkich ją zamieszkujących.

Rycerski Order św. Sebastiana, patrona m.in. żołnierzy i inwalidów wojennych, to XVI-wieczne odznaczenie portugalskiej rodziny królewskiej, ustanowione na pamiątkę zwycięskiej dla Portugalii i Hiszpanii bitwy z Maurami. Do 1910 r., czyli do momentu proklamowania republiki, był jednym z najwyższych orderów Portugalii. Obecnie jest prywatnym orderem rodziny królewskiej, przyznawanym za wkład w pielęgnowanie wartości europejskich i pracę na rzecz jedności Europy.

We wtorek Polacy otrzymali wyróżnienie na wniosek Fundacji im. Tadeusza Kościuszki. Wcześniej (w ub. roku) order odebrało tylko dwóch Polaków (prowadzących właśnie Fundację im. T. Kościuszki): kpt. Tomasz Otrębski i Robert Springwald.

"Dziś Rycerski Order św. Sebastiana jest rzadkim odznaczeniem. Przypomina on o starych wartościach Europy, a dziś ma jeszcze jedną ważną funkcję - propaguje przyjaźń pomiędzy narodami, w tym przypadku pomiędzy Polską, Portugalią i Hiszpanią" - wyjaśnił dziennikarzom Robert Springwald.

Wtorkowe wręczenie odznaczeń odbyło się w kaplicy bł. Bronisławy pod Kopcem Kościuszki - miejsce to miało przypominać m.in. o obchodach 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Uroczystość odbyła się w kameralnej atmosferze, poprzedziła ją modlitwa poprowadzona przez ks. Jerzego Bryłę.

"Cieszę się, że Portugalczycy i Hiszpanie mają wiedzę o Armii Krajowej, o Polskim Państwie Podziemnym. Odznaczenie to przyjmuję nie dla siebie, ale dla wszystkich żołnierzy Armii Krajowej" - powiedział dziennikarzom mjr Ryszard Brodowski.