Policja szuka sprawców rozbicia i kradzieży bankomatu

Złodzieje mieli przy użyciu skradzionego samochodu dostawczego wyrwać bankomat ze sklepu w Blachowni (woj. śląskie). Skradzioną maszynę przewieźli do lasu, gdzie ją rozbili i wydobyli z niej pieniądze. Częstochowska policja szuka sprawców przestępstwa.

Jak poinformowały w poniedziałek służby prasowe policji w Częstochowie, złodzieje staranowali drzwi sklepowe i wyrwali z podłoża stojący za nimi bankomat, a potem załadowali go do niebieskiego volkswagena transportera i wywieźli do lasu. W lesie wyciągnęli pieniądze z maszyny i porzucili skradziony wcześniej - jak się okazało - samochód dostawczy.

To jeden z co najmniej kilku w tym roku przypadków obrabowywania bankomatów. Zimą policja udaremniła kradzież ponad 300 tys. zł z bankomatu wysadzonego przez złodziei w Lublinie. Pod koniec czerwca przestępcy wysadzili bankomat na osiedlu Bocianek w Kielcach, a przed tygodniem bankomat został wysadzony i okradziony w warszawskim Wawrze.

