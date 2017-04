Policja walczy z nowym narkotykiem

Cztery kg kokainy, 11 kg amfetaminy, 1,6 kg heroiny, a także nowy na polskim rynku narkotyk 25C-NBOMe zabezpieczyli policjanci z warszawskiego CBŚP, którzy rozbili gang handlarzy narkotyków; zatrzymanych zostało 9 osób - dowiedziała się PAP.

Zdjęcie Policja; zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie zarzuty przemytu (kara do 15 lat pozbawienia wolności) i wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków (kara do 12 lat pozbawienia wolności). Ośmiu z zatrzymanych trafiło do aresztu.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji od dłuższego czasu rozpracowywali grupę przestępczą, zajmującą się przemytem i wprowadzaniem na warszawski rynek narkotyków. Trafiały one także z Polski do Szwecji i Niemiec. Jeden z takich przemytów funkcjonariusze udaremnili w pobliżu granicy z Niemcami w Świnoujściu. Po tym zdarzeniu przestępcy skoncentrowali się na handlu narkotykami w Warszawie.

W wyniku tych działań policjanci warszawskiego CBŚP namierzyli magazyniera i zlikwidowali należący do tej grupy magazyn z kokainą, heroiną i mefedronem.

"W sumie policjanci zabezpieczyli narkotyki o szacunkowej wartości 1,2 mln zł. Były to: 4 kg kokainy, 1,6 kg heroiny, 11 kg amfetaminy, 700 g mefedronu, a także 400 listków nowego na polskim rynku narkotyku 25-NBOMe (podobny w działaniu do LSD)" - powiedział PAP kom. Rafał Szymański z zespołu prasowego CBŚP.