Policja zatrzymała dwóch naukowców krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w związku z korupcją i wyłudzeniami grantów na ponad dwa miliony złotych.

Zdjęcie Policja zatrzymała dwóch pracowników AGH (zdjęcie ilustracyjne) /Archiwum RMF FM

Jak podała prowadząca śledztwo w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Legnicy, dwaj pracownicy naukowi AGH w okresie od stycznia 2011 roku do grudnia 2014 roku doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 2,2 mln zł, poprzez wprowadzenie uczelni w błąd co do rzetelności i kompletności opracowań naukowych realizowanych w ramach grantów naukowych.

Reklama

Zatrzymani pracownicy AGH mieli wielokrotnie wykorzystać te same opracowania naukowe. Dodatkowo, wskazane we wnioskach o granty prace nie zawsze były realizowane. Naukowcy mieli również poświadczyć nieprawdę w dokumentacji.

Śledczy ustalili, że zatrzymani naukowcy zlecali opracowania znajomym i członkom rodziny. Osoby te nie miały jednak kwalifikacji do prowadzenia badań naukowych.