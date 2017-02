Polka zamordowana w Boliwii. Przeprowadzono sekcję zwłok

W czwartek, 16 lutego, w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przeprowadzono sekcję zwłok polskiej wolontariuszki zamordowanej w styczniu w Boliwii. Wyniki mają być znane w ciągu kilkunastu dni - poinformował w piątek rzecznik krakowskiej Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Janusz Hnatko.

Zdjęcie Helena Kmieć /facebook.com

"Jednocześnie za pośrednictwem Prokuratury Krajowej wystąpiono do władz Boliwii o przekazanie w drodze międzynarodowej pomocy prawnej materiałów i informacji z dotychczasowych ustaleń organów procesowych tego państwa, zarówno co do okoliczności samego zdarzenia, jak i jego sprawców" - poinformował Hnatko.

Polska wolontariuszka zamordowana w Boliwii

Reklama

Helena Kmieć - wolontariuszka misyjna - została zamordowana w nocy z 24 na 25 stycznia. Zginęła ugodzona nożem podczas napadu na ochronkę dla dzieci w miejscowości Cochabamba. Zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o zabójstwo.

Śledztwo w sprawie śmierci Polki Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła 25 stycznia. Ma ono na celu ustalenie okoliczności śmierci Heleny Kmieć.

Pogrzeb o charakterze państwowym

Pogrzeb wolontariuszki odbędzie się w niedzielę w Libiążu. Ma on mieć charakter państwowy. Premier Beatę Szydło reprezentować będzie szefowa kancelarii premiera Beata Kempa.

Pożegnanie Heleny Kmieć będzie trwało dwa dni. Rozpocznie się w sobotę wieczorem w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini, gdzie zostanie odprawiona msza św. Później przy trumnie będą czuwać członkowie Wolontariatu Misyjnego "Salvator", z którym przez pięć lat była związana.

Niedzielnej mszy św. pogrzebowej będzie przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, w koncelebrze bp. Jana Zająca oraz innych duchownych. Kazanie wygłosi kustosz sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach ks. prałat Franciszek Ślusarczyk.

Małgorzata Wosion-Czoba