Polska "będzie wspomagać niepodległość Ukrainy"

Niepodległa Ukraina, to dla Polski partner strategiczny, będziemy wspierać jej niepodległość – zadeklarował w poniedziałek szef MON Antoni Macierewicz po spotkaniu z ministrem obrony Ukrainy gen. armii Stepanem Połtorakiem.

Zdjęcie Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz i minister obrony Ukrainy generał Stepan Połtorak /Jakub Kamiński /PAP

"Dla Polski, Ukraina niepodległa i cała jest partnerem strategicznym i będziemy wspomagali niepodległość Ukrainy we wszelki możliwy sposób" - powiedział po spotkaniu w Warszawie szef MON. Podkreślił, że Polska, jako jedyny kraj podpisała z Ukraina porozumienie o współpracy wojskowej. Macierewicz podziękował również swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi za zaproszenie na obchody ukraińskiego święta niepodległości.

Reklama

Jak podkreślił Macierewicz, szef ukraińskiego MON przybył do Polski "specjalnie dla uczczenia polskiej niepodległości, ale zwłaszcza Bitwy Warszawskiej - rocznicy tego wielkiego zwycięstwa, jakie odnieśliśmy nad bolszewikami wspólnie, bo oddziały ukraińskie walczyły wraz z wojskami polskimi".

Zapowiedział, że po rozmowach ministrowie złożą wieniec na grobie gen. Marka Bezruczki - dowódcy 6. Siczowej Dywizji Strzelców Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, która podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. walczyła wspólnie z polskimi żołnierzami, m.in. broniąc Zamościa. Wtedy, w 1920 r. - mówił Macierewicz - gen. Bezruczko "bronił polskich granic" i "dowodził obroną w kluczowych punktach atakowanych przez bolszewików".

"To nie tylko jest symbol naszego współdziałania wojskowego, ale to jest też praktyczny wyraz tego, jak polscy i ukraińscy żołnierze, wtedy, kiedy spotykają się z nawałą ze strony bolszewików, wtedy, kiedy bronią się przed zagrożeniem ze Wschodu, stają razem do walki i współdziałają dla obrony niepodległości Ukrainy, i Polski" - zaznaczył szef MON.

Gen. Bezruczko pochowany jest na prawosławnym cmentarzu na warszawskiej Woli. Znajdują się tam groby blisko stu ukraińskich oficerów Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej.

Minister Połtorak potwierdził strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy. "Chciałbym potwierdzić, że Polska była, jest i zawsze będzie strategicznym partnerem dla Ukrainy" - podkreślił Połtorak. "Kiedy byliśmy razem, zawsze zwyciężaliśmy" - dodał ukraiński minister.

Podziękował też Polsce i Polakom za wsparcie dla Ukrainy. "Ukraina się zmieniła, Ukraina jest krajem europejskim, była i pozostanie niepodległa" - zapewnił Połtorak.

Jak poinformowali ministrowie, rozmowy dotyczyły współpracy wojskowej w zakresie m.in. szkoleń i ćwiczeń, a także współpracy przemysłów obronnych, sytuacji bezpieczeństwa w Europie, na świecie i na wschodzie Ukrainy oraz rozwoju brygady litewsko-polsko-ukraińskiej.