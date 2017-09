Polska policja potwierdza zatrzymanie sprawców ataku w Rimini

Polska policja potwierdza na Twitterze zatrzymanie dwóch osób w związku z ubiegłotygodniowym napadem na parę Polaków we włoskim Rimini.

"Podziękowania dla Squadra Mobile z Kwestury w Rimini. Trwają dalsze czynności"- napisano.

Z Włoch po południu napłynęły informacje, że dwaj 17-letni sprawcy napadu na polskich turystów we włoskim Rimini zgłosili się na policję w Pesaro i przyznali do winy. Pochodzą z Afryki Północnej. Jak podają włoskie media, policja dzięki ich zeznaniom zna tożsamość dwóch pozostałych członków gangu, który w ubiegłym tygodniu, w nocy z piątku na sobotę, napadł na polską parę na plaży. Ma chodzić o Nigeryjczyka i Kongijczyka.



Zostali już przewiezieni do odległego o 30 kilometrów Rimini, gdzie są przesłuchiwani w prokuraturze, prowadzącej śledztwo w sprawie napadu.