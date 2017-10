Polska zwiększy wydatki na obronność. Prezydent podpisał nowelizację

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację ustawy o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych, która stopniowo zwiększa wydatki obronne do co najmniej 2,5 proc. PKB i ustala liczebność sił zbrojnych na 200 tys., wliczając w to Wojska Obrony Terytorialnej.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda podczas wystąpienia po podpisaniu ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych /Radek Pietruszka /PAP

"To dla mnie, jako prezydenta RP, a zarazem najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych, bardzo ważny i radosny moment" - powiedział prezydent po podpisaniu w poniedziałek nowelizacji ustawy.



Prezydent podkreślił, że z koniecznością zwiększenia wydatków na obronność zgadza się też m.in. premier Beata Szydło oraz ministrowie jej rządu. "Pamiętam rozmowę, którą odbyliśmy w Belwederze przed szczytem NATO. Był obecny szef MON Antonii Macierewicz, pani premier Beata Szydło, był minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki" - wymieniał.

Podczas rozmowy - podkreślił prezydent - zgodzono się "jednoznacznie, że konieczne jest generalne zwiększenie budżetu na obronność".

"Potrzebujemy więcej pieniędzy na modernizację polskiej armii, na jej przebudowę, na zwiększenie jej liczebności. Zarazem potrzebujemy bardzo dobrych uregulowań prawnych, po to abyśmy w klarowny sposób, na podstawie dobrze sformułowanych przepisów mogli realizować swoje zobowiązania sojusznicze. To zobowiązanie jest bardzo proste: min. 2 proc. PKB rocznie musi być wydatkowane na obronność" - powiedział prezydent.





2,5 proc. docelowo w 2030 roku

Uchwalona we wrześniu ustawa przewiduje, że udział

wydatków na obronność ma w 2018 r. wynieść co najmniej 2 proc. PKB, w

roku 2020 wrosnąć do 2,1 proc. PKB, a docelowo w 2030 r. - do minimum

2,5 proc. PKB. Zmienia się też sposób wyliczania kwoty budżetu

obronnego, odnosząc go do PKB z roku bieżącego, a nie poprzedniego.

Nowelizacja przewiduje też, że w wojsku będzie do 200 tys. żołnierzy,

limit etatów żołnierzy zawodowych wyniesie 150 tys., 50 tysięcy

stanowisk nowelizacja przewiduje dla żołnierzy obrony terytorialnej.