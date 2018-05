Pomylili trumny na lotnisku. Rodzina z Polski pochowała ciało Norwega

Do tragicznej pomyłki doszło na lotnisku w Oslo. Trumna z ciałem zmarłego Norwega trafiła do Gdańska, gdzie rodzina wyprawiła pogrzeb, nie podejrzewając, że żegna nie swojego bliskiego. Losy trumny z ciałem Polaka nie są znane - donosi Polsat News.

Trumna z ciałem zmarłego 5 maja Øyvind Fredriksen, nauczyciela z Trømso na północy Norwegii, miała zostać przetransportowana z rodzinnego miasta do Oslo, a następnie ze stolicy kraju miała dotrzeć samolotem Scandinavian Airlines do miasta Kristiansand. Syn zmarłego został jednak poinformowany, że na lotnisku w Oslo wystąpił "poważny błąd", w wyniku którego trumna z ciałem jego ojca trafiła do Gdańska.

Miejscowy zakład pogrzebowy nie wykrył pomyłki, a rodzina pochowała zmarłego na cmentarzu w Smętowie Granicznym (woj. pomorskie).

"Z informacji norweskiej stacji TV2 wynika, iż rodzina Polaka była tą wiadomością zdruzgotana tak samo, jak bliscy Fredriksena. Żaden z żałobników nie przypuszczał bowiem, że ceremonia pogrzebowa odbywa się nad ciałem nieznajomej osoby, której szukają bliscy w innym kraju" - informuje Polsat News.

O sprawie poinformowane zostało polskie i norweskie ministerstwo spraw zagranicznych.

Trumna z ciałem zmarłego Norwega w następnym tygodniu ma trafić do Norwegii. O tym, gdzie obecnie znajduje się trumna z ciałem Polaka norweskie media nie informują.