Ponad 2-kilometrowa flaga narodowa na Drodze Królewskiej

Długą na 2057 metrów biało-czerwoną flagę rozciągnęli wzdłuż Drogi Królewskiej w Krakowie harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej z okazji Dnia Flagi RP. Pobili w ten sposób rekord Polski na najdłuższą flagę państwową.





Akcja rozpoczęła się 2 maja po hejnale w południe przy Bramie Floriańskiej. Następnie pochód niosący flagę, złożony z zuchów i harcerzy, mieszkańców Krakowa i turystów, przeszedł Drogą Królewską: ulicą Floriańską, przez Rynek Główny, ulicą Grodzką na Wzgórze Wawelskie. Tuż przed godziną 13 z Wawelu została wysłana po fladze "krakowska fala", która po około 10 minutach dotarła pod Barbakan. Stanowiła sygnał, że doszło do połączenia części szerokiej na trzy metry flagi.

Ze względów komunikacyjnych flaga była rozciągana w siedmiu częściach, które następnie były łączone. Krakowski rekord został potwierdzony odpowiednim certyfikatem wydanym przez sędziego z Biura Rekordów, który czuwał nad przebiegiem wydarzenia.

Harcmistrz Mariusz Siudek, komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, podkreślił, że pomysł bicia rekordu Polski na najdłuższą flagę zrodził się z potrzeby radosnego świętowania. "Chcemy pokazać naszym podopiecznym, zuchom, harcerzom, wędrownikom, że Święto Flagi możemy obchodzić w sposób radosny, a zarazem godny i odważny. Myślę, że zostanie to w pamięci wszystkich uczestników na wiele lat" - ocenił.

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik, który wraz z harcerzami był pomysłodawcą akcji, powiedział PAP, że próba ustanowienia nowego rekordu jest przykładem na radosne świętowanie, które jest osadzone w patriotyzmie - daje możliwość zjednoczenia i zebrania się wszystkich chętnych wokół symbolu, jakim jest biało-czerwona flaga.

"To jest bardzo ważne, bo na co dzień więcej mówimy o tym, co nas dzieli, a mniej, co nas łączy. Jeśli możemy powiedzieć o czymś, co nas łączy, to na pewno są to barwy biało-czerwone, nasza flaga narodowa" - podkreślił wojewoda.

Dotychczasowy rekord należał do Warszawy: rok temu udało się tam rozwinąć flagę o długości 1556,2 m.

W Krakowie przygotowano ponad 2100 metrów flagi, ważącej prawie 600 kilogramów. Uszyły ją kobiety osadzone w Zakładzie Karnym Kraków-Nowa Huta z materiałów dostarczonych przez Małopolski Urząd Wojewódzki. Po przeprowadzonej akcji powstaną z niej w zakładzie karnym mniejsze flagi, które zostaną rozdane w Małopolsce z okazji 11 Listopada.

Biciu rekordu w długości flagi towarzyszyły przygotowane przez organizatorów atrakcje, m.in. wypuszczanie biało-czerwonych balonów i warsztaty robienia flagi.