Poparcie dla rządu bez zmian. Sondaż CBOS

39 proc. respondentów deklaruje poparcie dla rządu Beaty Szydło, a 34 proc. badanych jest mu przeciwnych - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Prawie co drugi respondent (47 proc.) jest zadowolony z faktu, że Radą Ministrów kieruje Beata Szydło, negatywnie ocenia premier 38 proc.

Zdjęcie Beata Szydło /Jakub Kamiński /PAP

Jak zauważa CBOS, w ciągu miesiąca poprzedzającego majowy pomiar nie zaszły istotne zmiany w zakresie ogólnego stosunku Polaków do rządu. O jeden punkt procentowy wzrosło poparcie dla Rady Ministrów kierowanej przez Beatę Szydło (39 proc. w stosunku do 38 proc. sprzed miesiąca). O jeden punkt procentowy spadł natomiast odsetek przeciwników (34 proc. w stosunku do 35 proc. w kwietniu). Co czwarty badany (25 proc.) nie miał w tej kwestii zdania.

Reklama

Według CBOS stosunek do urzędującego gabinetu różnicuje przede wszystkim orientacja polityczna. Rząd popiera 72 proc. osób utożsamiających się z prawicą (15 proc. sprzeciwu). Wśród osób deklarujących poglądy centrowe pozytywnie Radę Ministrów ocenia 25 proc. zwolenników (43 proc. przeciwników). Rząd popiera tylko 17 proc. osób identyfikujących się z lewicą (63 proc. jest mu przeciwna).

Wpływ na stosunek do rządu respondentów ma także religijność. Pozytywny stosunek do urzędującego gabinetu częściej niż przeciętnie deklarują praktykujący regularnie (raz w tygodniu - 48 proc., kilka razy w tygodniu - 71 proc.). Poparcie dla rządu spada wraz ze spadkiem deklarowanej częstości praktyk religijnych - do 14 proc. wśród osób w ogóle niepraktykujących.

Zwolennicy rządu dominują wśród wyborców PiS (wraz z Solidarną Polską i Polską Razem) - 89 proc. Tylko 2 proc. sympatyków Prawa i Sprawiedliwości deklaruje negatywny stosunek do obecnego gabinetu. Z kolei wśród potencjalnych wyborców PO sprzeciw wobec Rady Ministrów deklaruje 79 proc., 8 proc. ją popiera.

44 proc. sympatyków Kukiz'15 popiera rząd, 30 proc. - negatywnie go ocenia. 70 proc. wyborców Nowoczesnej sprzeciwia się obecnemu gabinetowi, 11 proc. go popiera. 43 proc. wyborców PSL popiera rząd, 38 proc. - nie. Większość potencjalnych wyborców SLD (76 proc.) zadeklarowało sprzeciw, tylko 5 proc. poparcie dla rządu.

Wyniki działalności rządu premier Beaty Szydło od czasu objęcia przez nią władzy dobrze ocenia 51 proc. respondentów (w porównaniu z kwietniem wzrost o 3 punkty procentowe), natomiast negatywnie - 38 proc. badanych (spadek o 3 punkty).

"Po raz pierwszy od stycznia 2016 roku, od kiedy pytanie dotyczy obecnego gabinetu, odsetek opinii pozytywnych przekroczył 50 proc." - podkreśla CBOS. Prawie co drugi respondent (47 proc.) jest zadowolony z faktu, że Radą Ministrów kieruje Beata Szydło, przeciwnego zdania jest 38 proc. badanych. CBOS zwraca uwagę, że jest to wynik najlepszy od czasu, od kiedy pytanie dotyczy obecnego gabinetu, czyli od grudnia 2015 roku. W porównaniu z kwietniem odsetek pozytywnych ocen wzrósł o 2 punkty procentowe, negatywnych spadł o 4 punkty.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach od 5 do 14 maja na liczącej 1034 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.