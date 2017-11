Poprawki PiS do prezydenckich ustaw. "Potrzeba uszczegółowienia"

"Istnieje potrzeba przedstawienia uszczegółowionego stanowiska PiS w kilku kwestiach" - powiedział prezydencki minister Paweł Mucha po zakończeniu piątkowych rozmów ze Stanisławem Piotrowiczem dot. poprawek PiS do prezydenckich projektów ustaw o KRS i SN.

Zdjęcie Paweł Mucha /Bartosz Frydrych /FORUM

Mucha zaznaczył, że ze strony Kancelarii Prezydenta jest "pełna gotowość", żeby kolejne spotkanie odbyło się tak szybko, jak to możliwe.

Jak poinformował wiceszef Kancelarii Prezydenta, podczas blisko czterogodzinnych rozmów z przewodniczącym sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka "udało się dokonać nowych ustaleń" w szczegółowych kwestiach związanych z prezydenckimi projektami ustaw reformujących sądownictwo.

"To jest pozytywna wiadomość, która cieszy, że te rozmowy prowadzą do tego, że jest coraz większy zakres uzgodnień już dokonanych pomiędzy Kancelarią Prezydenta a przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości" - mówił PAP.

"Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby te prace sfinalizować i, jeżeli będzie determinacja PiS-u w tym zakresie, to na pewno jesteśmy bliżej tego porozumienia" - ocenił prezydencki minister.

Pytany o zakres poczynionych uzgodnień Mucha powiedział, że podczas piątkowego spotkania udało się omówić "kilka nowych obszarów czy kwestii szczegółowych". "I, można powiedzieć, negocjacyjnie zamknąć" - dodał.

Prezydencki minister zaznaczył jednocześnie, że pozostało też "co najmniej kilka zagadnień szczegółowych, co do których istnieje potrzeba przedłożenia uszczegółowionego stanowiska ze strony PiS". "Ustaliliśmy, że PiS musi określone prace wykonać, przeprowadzić analizy czy też przedłożyć pewne propozycje" - relacjonował polityk.

Zapewnił ponadto, że Kancelaria Prezydenta "jest gotowa do dalszych rozmów tak szybko, jak tylko to zostanie dokonane". "Nasze ustalenie robocze było tego rodzaju, że pan przewodniczący Piotrowicz wtedy, kiedy będzie gotowy do rozmowy, będzie się do nas odzywał z taką informacją, i my wtedy jesteśmy w stałej gotowości, żeby te rozmowy podjąć. Ja myślę, że to na pewno będzie przyszły tydzień, natomiast z naszej strony jest pełna gotowość, żeby to się odbywało tak szybko, jak to możliwe" - dodał Mucha.