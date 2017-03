Porwanie 12-latki z Golczewa. Ryszard D. usłyszał zarzut

Zarzut uprowadzenia i pozbawienia wolności dwunastoletniej dziewczynki usłyszał w niedzielę Ryszard D., jeden z zatrzymanych w tej sprawie. Prokuratura nie wyklucza wniosku o jego aresztowanie. O tym, czy skieruje go do sądu, ma poinformować po przesłuchaniu dwojga pozostałych zatrzymanych.

Zdjęcie Jeden z zatrzymanych wyprowadzany przez policję po przesłuchaniu w Prokuraturze Rejonowej w Kamieniu Pomorskim /Marcin Bielecki /PAP

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Małgorzata Wojciechowicz powiedziała też PAP, że na tym etapie prokuratura nie będzie udzielać dodatkowych informacji. Po godzinie 13 planowany jest briefing prokuratury.

Ryszard D. to jedna z trzech osób, które zostały zatrzymane w sobotę ws. porwania dwunastoletniej dziewczynki w Golczewie (woj. zachodniopomorskie). Według nieoficjalnych informacji, był wcześniej karany za pobicie dziecka. Trafił do więzienia na dziewięć lat, wyszedł wcześniej warunkowo, ok. dwa miesięcy temu.



Radio Zet podało, że sąd rejonowy, który rozpatrywał wniosek Ryszarda D. o jego wcześniejsze, warunkowe zwolnienie, nie zgodził się na to. Sprawa po odwołaniu trafiła do sądu apelacyjnego, który zgodził się na przedterminowe zwolnienie mężczyzny.

Zarzut, który mu przedstawiono - uprowadzenie i pozbawienie wolności - kwalifikowany jest jako zbrodnia i grozi za niego od trzech lat więzienia.

Jeszcze w niedzielę zarzuty w mają usłyszeć pozostali zatrzymani - drugi mężczyzna i kobieta, którzy są obecnie przesłuchiwani.

Okoliczności porwania

Dwunastoletnia dziewczynka została uprowadzona w piątek wieczorem w Golczewie niedaleko domu, w którym mieszkała. Po kilku godzinach policja znalazła ją w samochodzie osobowym około 15 kilometrów od miejsca porwania. W sobotę nad ranem policjanci zatrzymali trzy osoby, które miały porwać dziewczynkę.



W akcji poszukiwania dwunastolatki brało udział 350 policjantów, a także zaangażowany był śmigłowiec policyjny.

Prokuratura od początku wykluczała, że uprowadzenie dziewczynki to tzw. porwanie rodzicielskie.

Wideo Porwana 12-latka trafiła do szpitala "w stanie wskazującym na spożycie alkoholu"

