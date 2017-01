Poseł PiS: Nie strzelałem do robotników

Poseł PiS Leonard Krasulski, który w latach 70. miał służyć w 1. Warszawskim Pułku Czołgów w Elblągu, zaprzecza, by uczestniczył w masakrze robotników na Wybrzeżu. Po konferencji polityk odepchnął dziennikarkę Polsatu i zamknął się w biurze.

Przez nierzetelność dziennikarską zostałem postawiony w jednym rzędzie ze skazanymi prawomocnymi wyrokami karnymi członkami jednostek wojskowych, które uczestniczyły w pacyfikacji robotników - oświadczył na konferencji prasowej w środę poseł PiS Leonard Krasulski.

Konferencję w siedzibie PiS w Elblągu poseł Krasulski zwołał po publikacji w "Fakcie". Dziennik napisał, że "Krasulski zataił w życiorysie, że służył w Ludowym Wojsku Polskim, ale też, że był to 1. Warszawski Pułk Czołgów, a to żołnierze tej formacji w grudniu 1970 r. strzelali do robotników na Wybrzeżu".

Poseł Krasulski w wygłoszonym krótkim oświadczeniu powiedział także, że "wymieniona publikacja zawiera nierzetelne i nieuczciwe treści". "Tezy w niej zawarte naruszają moje dobre imię, łącząc mnie z tragicznymi wydarzeniami grudnia 70. roku" - dodał.

"Oświadczam, że podejmę wszelkie możliwe kroki prawne przeciwko nierzetelnym wydawcom i dziennikarzom rozpowszechniającym te stawiające mnie w złym świetle treści" - powiedział poseł Krasulski, po czym opuścił salę konferencyjną, nie chcąc odpowiadać na żadne pytania dziennikarzy. Dziennikarze próbowali zadawać pytania idąc za posłem, jednak ten zamknął się w biurze, odpychając wcześniej próbującą wejść tam za nim dziennikarkę Polsat.

Wcześniej Krasulski twierdził, że podczas masakry robotników odmówił wyjazdu i został w koszarach.



Przed wygłoszeniem oświadczenia przez posła Krasulskiego, Rafał Traks z zarządu struktur powiatowych PiS w Elblągu przedstawił posła Krasulskiego jako byłego członka Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność, sygnatariusza wniosku o rejestrację NSZZ Solidarność w 1988 r., byłego członka komisji Krajowej Komisji NSZZ Solidarność, byłego członka Krajowego Komitetu Obywatelskiego, byłego przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego, prezesa zarządu okręgowego Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczącego rady regionalnej PiS, rzecznika dyscyplinarnego klubu PiS, członka komitetu politycznego PiS, członka zespołu dyscyplinarnego PiS, współzałożyciela Porozumienia Centrum oraz współzałożyciela PiS.

Traks podkreślił, że "poseł Leonard Krasulski w stanie wojennym za działalność antykomunistyczną został skazany przez sąd Marynarki Wojennej na 5 lat pozbawienia wolności i odbył wyrok 18 miesięcy w zakładzie karnym". "Insynuowane informacje są obrzydliwe" - dodał Traks.

Ministerstwo Obrony Narodowej na stronach internetowych opublikowało skany dokumentów z przebiegu służby wojskowej Krasulskiego.

Jak podkreślono "dokumentacja potwierdza fakty represji, jakie spadły na posła Krasulskiego w czasie służby wojskowej za jego postawę niepodległościową". Te same skany przedstawiono dziennikarzom na konferencji prasowej.

Jest to "Zeszyt ewidencyjny" sygnowany przez Siły Zbrojne Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zeszyt zawiera przebieg służby, w którym zapisano, iż Leonard Krasulski zaczął służbę wojskową 23.10.1969 roku w I Warszawskim Pułku Czołgów i z przerwami, w których skierowano go do batalionu medycznego, służył do 1976 roku.

Następnie, jak wynika z kopii przedstawionego dokumentu, został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy.

Zeszyt zawiera opinię, w której przełożeni napisali, że Krasulski "okazał się podoficerem niezdyscyplinowanym, mało wartościowym, ze swoich obowiązków wywiązywał się połowicznie". "Nie troszczy się o warunki bytowe żołnierzy. Musi być pod stałą kontrolą przełożonych. Samodzielnie nic nie potrafi zrobić. Nie dba o powierzone mu mienie" - napisano.

Leonard Krasulski od lat uchodzi za jednego z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, co podczas wizyt w Elblągu Kaczyński wiele razy podkreślał. Krasulski już w 1989 roku organizował w woj. elbląskim kampanię wyborczą Jarosława Kaczyńskiego do Senatu, a potem uczestniczył w zakładaniu Porozumienia Centrum oraz PiS.

Od lat Krasulski jest szefem lokalnych struktur PiS w Elblągu.

Krasulski posłem jest nieprzerwanie od V kadencji Sejmu, podczas posiedzeń często siedzi tuż za prezesem Kaczyńskim, w obecnej kadencji Sejmu jest członkiem prezydium klubu PiS. Krasulski jest zastępcą przewodniczącego w komisjach Gospodarki i Rozwoju oraz Łączności z Polakami za Granicą. Od wielu lat zabiega m.in. o realizację pomysłu przekopu Mierzei Wiślanej.