Poseł Rzepecki zawieszony w prawach członka PiS

Poseł Łukasz Rzepecki został zawieszony w prawach członka PiS - poinformowała w niedzielę rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Jak dodała to pierwszy krok do wydalenia go z partii.

Zdjęcie Poseł Łukasz Rzepecki został zawieszony w prawach członka PiS /Krystian Dobuszyński /Reporter

"Posel Rzepecki zostal zawieszony w prawach czlonka PiS co jest pierwszym krokiem do wydalenia go z partii" - napisała Mazurek na Twittrze.

Reklama

W piątek prezydium klubu PiS zarekomendowało wydalenie posła Rzepeckiego z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

Mazurek w piątek powiedziała dziennikarzom, że ze strony posła było już wystarczająco dużo posunięć, które by wskazywały na to, iż bardziej staje po stronie opozycji, niż po stronie obozu rządzącego. Jak dodała, Rzepecki wystąpił "przeciwko jednemu z kolegów z klubu PiS i stąd taki, a nie inny wniosek".

Sam Rzepecki powiedział w sobotę, że jest "zszokowany" decyzją prezydium klubu PiS. "Dowiedziałem się o tym z mediów" - oświadczył. Rzepecki zaznaczył, że najważniejsza jest dla niego lojalność wobec wyborców, a nie partii.

"Jestem bardzo zaskoczony, zszokowany tą sytuacją, nikt ze mną nie rozmawiał na ten temat, dowiedziałem się o tym z mediów, nie wiem co było powodem tej sytuacji, ja realizuję program PiS" - powiedział poseł. Dopytywany, czy rozważa przejście do innych sejmowych klubów np. Kukiz'15 lub PO, odpowiedział, że jest jeszcze za wcześnie na takie decyzje. "Nie podejmuję żadnych decyzji na tę chwilę, muszę skonsultować się z moimi wyborcami" - podkreślił.