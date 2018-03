Posłowie Nowoczesnej chcą odwołania małopolskiej kurator oświaty

Wniosek o odwołanie ze stanowiska małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak skierowali w poniedziałek do minister edukacji Anny Zalewskiej posłowie Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz i Marek Sowa. Rzeczniczka MEN poinformowała wieczorem PAP, że wniosek nie wpłynął jeszcze do resortu.

"Wpisy Barbary Nowak w portalach społecznościowych są skandaliczne, niedopuszczalne, ksenofobiczne. Mało tego - łączymy jej wpis na Twitterze z tym, co się stało kilka dni później, czyli z atakiem na mieszkanie Włocha, który jest przewodnikiem po Muzeum Auschwitz" - mówił w poniedziałek Meysztowicz.

Jak podkreślił na konferencji prasowej Meysztowicz, wypowiedzi Barbary Nowak "wielokrotnie w przeszłości budziły niesmak", a ostatni przypadek wskazuje, że nie powinna ona pełnić powierzonej jej funkcji.

W piśmie do minister edukacji posłowie wskazują wpis Barbary Nowak dokonany 24 lutego na Twitterze: "Zawalczmy o Prawdę wśród młodych Żydów! Po pierwsze: po obozie Auschwitz powinni oprowadzać tylko polscy licencjonowani przez IPN przewodnicy. Dziś obca, a nie polska narracja króluje w Auschwitz! Czas z tym skończyć!".

Posłowie przywołują też fakt, że w niespełna tydzień po tym wpisie na drzwiach mieszkania Włocha, przewodnika po Muzeum Auschwitz, nieznani sprawcy narysowali gwiazdę Dawida oraz napis "Polska dla Polaków", a na ścianie obok - "Auswitz for Poland guide!". Sprawę tę bada policja. Sprawców na razie nie zatrzymano.

"Z uwagi, iż jest to pierwszy tego typu przypadek oraz ostatnie z wymienionych haseł wprost nawiązuje do wypowiedzi Pani kurator nie ulega dla nas wątpliwości, iż sprawcy inspirowali się wypowiedzią Pani kurator" - napisali do szefowej MEN posłowie Nowoczesnej.

Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska poinformowała wieczorem PAP, że wniosek nie wpłynął jeszcze do MEN. "Jak tylko otrzymamy oficjalną korespondencję, odpowiemy nadawcy w ustawowym terminie" - zaznaczyła.

Barbara Nowak dwukrotnie - w piątek i w sobotę - mówiła PAP, że "nigdy nie nawoływała do żadnych aktów nienawiści", a jej apel w internecie "to kwestia domagania się tego, żeby przekaz historyczny trafiający do młodzieży z każdego kraju był taki sam i był rzetelny".

W piątek posłanki PO Urszula Augustyn i Krystyna Szumilas oraz senator Bogdan Klich w piśmie skierowanym do wojewody małopolskiego wystąpili o wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec małopolskiej kurator i zapowiedzieli, że jeśli sprawą nie zajmie się rzecznik dyscyplinarny, zaczną akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o odwołanie Barbary Nowak.

Jak poinformowano w poniedziałek PAP w biurze prasowym Urzędu Wojewódzkiego, pismo to wpłynęło i "jest procedowane".