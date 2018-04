Poszkodowani w katastrofie w Poznaniu dostaną rządową pomoc

Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o przyznaniu środków na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zawalenia kamienicy na poznańskim Dębcu - podał w środę poznański urząd wojewódzki. Łączna kwota rządowej pomocy wyniesie 438 tys. zł.

Zdjęcie Miejsce katastrofy budowlanej w Poznaniu /fot. Jakub Walasek /Reporter

Informację o przyznaniu wsparcia przekazało w środę PAP biuro prasowe Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jak podano, środki będą przeznaczone na "potrzeby dotyczące pomocy jednorazowej oraz adaptację i wyposażenie lokali mieszkalnych dla poszkodowanych".



Z wnioskiem o wsparcie zwrócił się w marcu do szefa rządu wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Wnioskowana kwota wynika z szacunków przygotowanych przez poznański samorząd.

Reklama

Według wyliczeń miasta, wartość niezbędnej pomocy to 547,5 tys. zł; lokalny samorząd zadeklarował pokrycie 20 proc. tej sumy.

Do katastrofy budowlanej doszło 4 marca; budynek częściowo się zawalił, najprawdopodobniej wskutek wybuchu gazu. W ruinach znaleziono ciała pięciu osób, 21 zostało rannych. Ponad 30 poszkodowanych osób trafiło do hotelu. Większość rodzin odebrała już klucze do nowych mieszkań.

W sprawie zdarzenia trwa prokuratorskie śledztwo. Zarzut m.in. doprowadzenia do częściowego zawalenia się kamienicy usłyszał jeden z poszkodowanych w zdarzeniu mężczyzn. Wcześniej Tomasz J. miał zamordować swoją żonę i okaleczyć jej ciało. Mężczyzna został aresztowany. Grozi mu dożywocie.