Poszukiwany przez FBI oszust zatrzymany we Wrocławiu

Internetowy oszust z Nigerii mógł spowodować straty w wysokości 7 milionów dolarów. 27-latek był poszukiwany przez amerykańską FBI i Interpol, ale został zatrzymany przez polskich "łowców cieni" na wrocławskim osiedlu. Grozi mu nawet 30 lat więzienia.

Zdjęcie Funkcjonariusz CBŚP /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Zatrzymanie mężczyzny na jednym z wrocławskich osiedli to efekt współpracy policjantów z Wrocławia, FBI i Interpolu.

Obywatel Nigerii był poszukiwany przez amerykański wymiar sprawiedliwości za udział w zmowie, przestępstwa telekomunikacyjne, bankowe, a także kradzież tożsamości. Mężczyzna miał za pośrednictwem portali internetowych wyłudzać pieniądze. Jego dane trafiły do bazy osób poszukiwanych przez Interpol, a funkcjonariuszom CBŚP do spraw poszukiwań osób, tzw. łowcom cieni, wystarczyło zaledwie kilkadziesiąt godzin, żeby go zatrzymać. Na jednym z wrocławskich osiedli kompletnie zaskoczony Nigeryjczyk nie stawiał oporu.



"Z ustaleń śledczych wynika, że działalność przestępczą ukierunkował na wyłudzanie pieniędzy od poszkodowanych poprzez portale internetowe. Tego typu przestępstwa na terytorium USA zagrożone są łączną karą do 30 lat pozbawienia wolności" - poinformowała rzeczniczka CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz.

Zatrzymany trafił do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, a teraz czeka na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych.

