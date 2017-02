Poszukują 12-letniej Asi

Kilkudziesięciu policjantów, strażaków z państwowej i ochotniczych straży pożarnych, dwa zastępy ratowników STORAT z psami poszukiwało wczoraj wieczorem i w nocy zaginionej 12-letniej Joanny Żebrackiej. Po sprawdzeniu terenu w pobliżu domu, policjanci w poszukiwaniu zaginionej przeczesywali miasto. Niestety do chwili obecnej dziewczynka nie została odnaleziona. Poszukiwania trwają.

Wczoraj rano dziewczynka razem z rodzicami wyszła z domu. Rodzice odwieźli ją do szkoły. Jednak w szkole nie była. Od tego czasu nikt jej nie widział. Po południu zaniepokojeni rodzice zawiadomili policjantów. Rozpoczęły się intensywne poszukiwania. Funkcjonariusze sprawdzili szpitale, pogotowie ratunkowe, dworce autobusowe i kolejowe. Komunikaty o zaginięciu zostały przekazane do taksówkarzy i przewoźników oraz do innych jednostek Policji.

Jednocześnie policjanci, strażacy, ratownicy STORAT z dwoma psami przeszukiwali teren nieużytków w sąsiedztwie miejsca zamieszkania. Policjanci zbierali również informacje mogące pomóc w odnalezieniu zaginionej. Wynikało z nich, że dziewczynka przed zaginięciem wróciła do domu, skąd wzięła ubranie i pieniądze, mogła udać się w kierunku Krakowa. Do chwili obecnej 12-latki nie odnaleziono, a poszukiwania trwają nadal.

Rysopis zaginionej Joanny Żebrackiej:

wzrost 165 cm, waga 45 kg, szczupłej budowy ciała, włosy koloru brązowego za ramiona, spięte w kucyk, oczy zielone, twarz pociągła, uszy przylegające, nos prosty, uzębienie pełne.

Ubiór:

Do szkoły wyszła ubrana w kozaki do kolan, czarne z odwijanym biały futerkiem, granatowe jeansy, bordową kurtkę typu sportowego z mankietami zapinaną na zamek, pod kurtką miała bluzę sportową, czapkę koloru szaro-białego i szalik typu komin szaro-biały. Ponieważ dziewczynka wróciła do domu, mogła się przebrać.

Policjanci proszą wszystkie osoby, które widziały zaginioną lub mogą mieć o niej informacje o kontakt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie przy ulicy Jagiellońskiej 13 pod nr telefonu (17) 858 33 10 lub 997 albo z najbliższą jednostka Policji.

