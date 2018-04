Powstanie nowa komisja śledcza

Projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT został złożony w Sejmie - poinformował na Twitterze poseł PiS Marcin Horała.

Zdjęcie Sejm /123RF/PICSEL

O zamiarze powołania komisji śledczej ds. nieprawidłowości wokół podatku VAT Horała poinformował w ubiegły czwartek.

W połowie września ub.r. klub Kukiz'15 złożył do marszałka Sejmu projekt uchwały ws. powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych, podejmowanych celem zapobieżenia zaniżonym wpływom do budżetu państwa z podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. Projekt zakładał, że komisja miałaby badać okres od 2007 do 2017 roku.

W czwartek wicemarszałek Sejmu i rzeczniczka PiS Beata Mazurek pytana, dlaczego Sejm wciąż nie zajął się projektem Kukiz'15, powiedziała że wniosek Kukiz'15 "zawierał błędy formalne". "Kiedy będziemy procedować swój projekt uchwały (Prawa i Sprawiedliwości), będziemy mówić o różnicach między projektem naszym, a ich" - dodała rzeczniczka PiS.

Komisja śledcza ds. wyłudzeń VAT będzie liczyć dziewięć osób; w tym pięciu przedstawicieli PiS.