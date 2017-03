Poznań: Zaginął 9-letni Jakub Skrzypczak

Policjanci z Poznania poszukują zaginionego 9-letniego Jakuba Skrzypczaka. Chłopiec wyszedł z mieszkania dziś ok. godziny 7.30 z mieszkania przy ul. Fabrycznej do szkoły, ale do niej nie dotarł. Od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. Policjanci proszą o kontakt wszystkie osoby, które widziały chłopca, bądź posiadają informację o miejscu jego przebywania.

Zdjęcie Zaginiony Jakub Skrzypczak /http://www.poznan.policja.gov.pl /

Chłopiec ma ok. 140 cm wzrostu, waży ok. 35 kg. Jest szczupłej budowy ciała, ma ciemne, krótkie włosy.



W chwili wyjścia z domu ubrany był w kurtkę zimową koloru szarego z kapturem, spodnie dresowe koloru granatowego w łatki na kolanach, buty koloru szarego za kostkę. Na głowie miał czapkę koloru niebieskiego z napisem Lech Poznań.

Przy sobie posiadał plecak koloru szarego z logo klubu piłkarskiego Real Madryt.

Wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, proszenie są o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji Poznań Wilda. Można dzwonić pod całodobowy numer telefonu 61 84 125 11/12 lub numer alarmowy 997.