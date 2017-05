Poznań: Żołnierze usłyszą zarzuty korupcyjne

Wojskowi zatrzymani w sprawie dotyczącej płatnej protekcji usłyszą we wtorek zarzuty. Chodzi o sprawę przyjmowania korzyści majątkowych m.in. w zamian za awans - poinformował mjr Wojciech Skrzypek z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /Kuba Kaługa /RMF FM

We wtorek, w ramach nadzorowanego przez prokuraturę śledztwa, żołnierze Żandarmerii Wojskowej dokonali zatrzymań pułkownika służącego w warszawskim Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownika - komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie oraz starszego chorążego z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Reklama

Zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu mjr Skrzypek poinformował PAP, że śledztwo dotyczy m.in. powoływania się na wpływy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą. Podał, że trwa wyjaśnianie okoliczności sprawy i gromadzenie materiału dowodowego. Nie chciał ujawniać bliższych szczegółów.

Centralne Biuro Antykorupcyjne podało we wtorek, że poznańska delegatura prowadzi pod nadzorem prokuratury śledztwo w sprawie przyjmowania w 2015 i 2016 r. w Powidzu i w Warszawie korzyści majątkowych lub osobistych związanych z powoływaniem do Narodowych Sił Rezerwowych, do zawodowej służby wojskowej lub za przeniesienie na wyższe stanowisko.

Z informacji wynika, że sprawa związana jest z zatrzymaniami sprzed roku. Pod koniec czerwca 2016 r. agenci CBA, wspólnie z Żandarmerią Wojskową zatrzymali trzech oficerów i dwie osoby niższe rangą z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Podejrzanym przedstawiono wówczas 31 zarzutów przekroczenia uprawnień, oszustw i doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem jednostki.

Sprawa dotyczyła rozliczeń i wypłat z tytułu kontraktów dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.