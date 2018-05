Prasa: Prezesa PiS czeka poważna operacja

Jarosław Kaczyński przed dwoma tygodniami trafił do warszawskiego szpitala i – jak przekonywali politycy PiS – miał tam przejść nieskomplikowany zabieg. Do tej pory jednak go nie przeszedł. Jak ustalił "Fakt", prezesa PiS czeka teraz poważna operacja. Natomiast "Super Express" pisze, że szef PiS musi się teraz zmagać z zakażeniem bakteryjnym.

Jak pisze "Fakt", wcześniej podawano, że prezesa Kaczyńskiego, który na problemy z kolanem czeka artroskopia.



Z informacji gazety wynika jednak, że w konieczne jest wszczepienie endoprotezy stawu kolanowego. To poważna operacja, która - zanim zostanie przeprowadzona - wymaga ustabilizowania stanu zdrowia pacjenta.

W przyszłą środę ma odbyć się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS, na którym mają być zatwierdzone kandydatury w wyborach samorządowych. Nie wiadomo jednak, czy prezes będzie na tym zebraniu.

Według gazety przedłużająca się nieobecność Kaczyńskiego powoduje coraz większe zamieszanie w PiS, ponieważ politycy boją się podejmowania kluczowych decyzji. Tak jest m.in. w sprawie protestu niepełnosprawnych w Sejmie.



Dlatego - według dziennikarzy "Faktu" - wielu w partii nie może doczekać się powrotu prezesa PiS.



Natomiast "Super Express" pisze, że szef PiS musi się teraz zmagać z zakażeniem bakteryjnym. - I te bakterie wywołały najpewniej stan zapalny kolana. Sytuacja jest poważna, choć wszystko jest pod kontrolą. Pan prezes czeka na operację, która przywróci go do zdrowia - twierdzi informator "SE". Jego zdaniem potem prezesa czeka rehabilitacja, w sumie być wyłączony z normalnego funkcjonowania nawet przez pół rok.

