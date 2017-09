Premier Beata Szydło: Jesteśmy gotowi do przeprowadzenia reformy medialnej

Jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia reformy medialnej - podkreśliła w czwartek w Radiu Maryja premier Beata Szydło.

Zdjęcie Beata Szydło /Marcin Obara /PAP

"Jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia reformy medialnej. Do tego, żeby (wprowadzić) zmiany takie, które są w Europie, żeby nie było monopolu, żeby ta dekoncentracja została wprowadzona w życie" - powiedziała szefowa rządu.

Jednocześnie podkreśliła, że obecnie największym problemem w Polsce jest to, że "daliśmy się podzielić".

"My, jako obóz rządzący, jako cała Zjednoczona Prawica potrzebujemy jedności. Ale też potrzebujemy jedności jako naród, jako Polska. Dzisiaj naszym największym problemem jest to, że daliśmy się podzielić. To, że jest spór w demokracji jest rzeczą naturalną. Trzeba mieć różne poglądy i każdy ma prawo do wyrażania własnych opinii. Ale ci, którzy chcą Polskę złamać, stosują takie metody, by to już nie był spór, tylko żeby to była taka wściekłość i ogromny podział. Jako naród nie powinniśmy dać się sprowokować i podzielić" - powiedziała premier Szydło.