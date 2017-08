Premier Beata Szydło zwołuje kryzysową odprawę z ministrami

We wtorek na godz. 10.30. premier Beata Szydło zwołała odprawę z ministrami w związku z sytuacją kryzysową po nawałnicach – poinformował w poniedziałek rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Zdjęcie Premier Beata Szydło /Roman Jocher /PAP

"Jutro o g. 10:30 w KPRM premier Beata Szydło zwołuje odprawę z ministrami w związku z sytuacją kryzysową po nawałnicach" - napisał Bochenek na Twitterze.

"W spotkaniu będą uczestniczyli szefowie resortów zaangażowanych w akcje ratunkową na terenach dotkniętych przez żywioł, tj.: ministerstwo infrastruktury i budownictwa, obrony narodowej, MSWiA, rodziny, pracy i polityki społecznej; finansów; zdrowia; energii; rolnictwa i środowiska" - poinformował później Bochenek. Jak dodał odprawa ma służyć m.in. ocenie i analizie dotychczas podjętych działań.

"Od soboty premier Beata Szydło jest w nieustannym kontakcie z wojewodami i służbami pracującymi na miejscu tragicznych wydarzeń" - podkreślił Bochenek.

Poinformował jednocześnie, że decyzją premier Szydło, zaraz po sobotniej naradzie sztabu kryzysowego w Gdańsku, zostały uruchomione środki finansowe na wsparcie dla poszkodowanych samorządów. "Skierowano także dodatkowe siły do pracy w rejony zniszczone przez żywioł" - powiedział rzecznik rządu.

Bochenek poinformował również, że po południu premier Szydło uda się na tereny zniszczone przez nawałnice w województwie pomorskim.

Wcześniej we wtorek o godz. 9. szef MSWiA Mariusz Błaszczak odbierze w Warszawie meldunki dotyczące sytuacji w województwach dotkniętych nawałnicami.

W weekend strażacy interweniowali ponad 15 tys. razy. Dodatkowo w poniedziałek do godziny 20. w Polsce odnotowano około 700 interwencji związanych z usuwaniem skutków burz i silnego wiatru. Najtrudniejsza sytuacja była w województwie kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i pomorskim.

W wyniku nawałnic zginęło sześć osób (pięć na Pomorzu i jedna w Wielkopolsce) a około 50 zostało rannych. Silny wiatr uszkodził lub zerwał dachy z prawie 3 tys. domów, w tym z ponad 2 tys. mieszkalnych.

W poniedziałek MSWiA poinformowało, że minister Błaszczak podjął decyzję o przyznaniu pieniędzy rodzinom poszkodowanych w nawałnicach. Łączna kwota, która będzie wypłacona to prawie 31 mln zł. Środki te trafią do ponad 6 tys. rodzin. Osoby poszkodowane w wyniku wichur i nawałnic mogą zgłaszać się po zasiłek do 6 tys. zł, który nie będzie rozliczany. Poszczególne samorządy zbierają takie informacje z terenu, przekazują je wojewodom a ci zgłaszają je do MSWiA.

Dodatkowo jest możliwość otrzymania pomocy w wysokości do 20 tys. na remonty domów. Pieniądze te są rozliczane na podstawie faktur i oświadczeń, ale bez opinii rzeczoznawcy. Taka opinia jest wymagana gdy poszkodowani ubiegają się o wyższą pomoc na remont domu - w wysokości do 100 tys. zł.

