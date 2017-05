Premier do Polonii: Zapraszamy do Polski, przyjeżdżajcie

Premier Beata Szydło we wtorek złożyła życzenia z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Życzę wam wszystkiego najlepszego, abyście zawsze pamiętali o Polsce; zapraszamy do Polski, przyjeżdżajcie - warto - mówi premier do Polonii w nagraniu opublikowanym na Twitterze.

Zdjęcie Premier Beata Szydło w miejscowości Ryczów w powiecie wadowickim /Stanisław Rozpędzik /PAP

Premier złożyła życzenia Polonii podróżując koleją linową na Szyndzielni w Beskidzie Śląskim.

"Za mną jeden z najpiękniejszych widoków rozciągający się - panorama Bielsko-Białej - na tle Beskidów. Według mnie to jeden z najpiękniejszych widoków, który zawsze wraca do mnie wtedy, kiedy jestem z dala od domu" - powiedziała szefowa rządu.

"Życzę państwu, aby takie piękne widoki z Polski były zawsze w waszych sercach, w waszej pamięci" - dodała premier.

"Z okazji Dnia Polonii życzę wam wszystkiego najlepszego, ale przede wszystkim życzę tego, abyście zawsze pamiętali o Polsce, pamiętali o nas, żebyście pamiętali, że jesteśmy jedna wielką rodziną. Zapraszamy do Polski, przyjeżdżajcie - warto" - powiedziała Szydło.